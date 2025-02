Druga edycja "Królowej przetrwania" dostarczyła widzom ogromnych emocji. Wśród uczestniczek znalazły się m.in. Paulina Smaszcz, Agnieszka Kaczorowska, Marianna Schreiber, Magdalena Stępień, Agnieszka Kotońska, Ola Ciupa, Eliza Trybała, Karolina Sankiewicz, Kasia Nast, Ola Tomala, Natsu i Lizi. Rywalizacja była zacięta, a warunki ekstremalne. Tuż po finale Marianna Schreiber postanowiła zabrać głos i podsumować swoje doświadczenia z programu. Nie gryzła się w język.

Marianna Schreiber zabrała głos po zakończeniu programu "Królowa przetrwania". W emocjonalnym wpisie podsumowała swoje doświadczenia z udziału w show i szczerze podzieliła się przemyśleniami. Przyznała, że długo zastanawiała się, czy powinna wziąć udział w programie.

Marianna przyznała, że mimo wszystko nie żałuje, że zdecydowała się na to.

NIE ŻAŁUJĘ. Moim złotym biletem była i jest Ola Tomala, i jestem wdzięczna, że dzięki TVN-owi mogłam wygrać przyjaźń. A przyjaźń to coś więcej niż sukces czy pieniądze.

Dodała też, że miała okazję zakolegować się z Pauliną Smaszcz, Agnieszką Kotońską, Magdą Stępień i Olą Ciupą, co uważa za cenną wartość wyniesioną z programu.

Cieszę się, że mieliście okazję poznać mnie taką, jaka jestem naprawdę. Bez otoczki tych artykułów czy kontrowersyjności politycznej. Zyskałam widzów, którzy we mnie wierzą, a to kolejna moja WYGRANA tego programu. I dzięki Wam czuję się KRÓLOWĄ PRZETRWANIA. Bo to Wy każdego dnia mnie uskrzydlacie.

- napisała.