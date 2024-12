Agnieszka Kotońska, którą widzowie przede wszystkim kojarzą z "Gogglebox. Przed telewizorem", dzięki sporej popularności szybko zaczęła pojawiać się również w innych formatach. Tym razem postanowiła spróbować swoich sił w prawdziwym wyzwaniu, gdzie zmierzyła się wraz z innymi gwiazdami o tytuł "Królowej przetrwania". 12 kobiet trafiło do dżungli, by stawić czoła najdzikszym konkurencjom. Nie same zadania jednak mogły spędzać im sen z powiek, ale i tęsknota za bliskimi, od których zostały całkowicie odcięte. Co na ten temat ma do powiedzenia bohaterka TTV?

Agnieszka Kotońska zdradziła nam, za czym tęskniła na planie "Królowej przetrwania"

Już 6 stycznia zobaczymy pierwszy odcinek drugiego sezonu "Królowej przetrwania", w którym tym razem o wygraną powalczą:

Paulina Smaszcz

Agnieszka Kaczorowska

Kasia Nast

Marianna Schreiber

Agnieszka Kotońska

Magdalena Stępień

Elizabeth "Liza" Anorue

Eliza Trybała

Ola Tomala

Natalia Karczmarczyk

Karolina Sankiewicz

Ola Ciupa

Naszemu reporterowi udało się ostatnio porozmawiać z Agnieszką Kotońską, bohaterką "Gogglebox. Przed telewizorem" i wypytać o kulisy programu. Trudne do przejścia psychicznie i fizycznie zadania to jedno, ale panie musiały zmierzyć się z jeszcze jednym wyzwaniem - zostały całkowicie odcięte od świata i pozbawione kontaktu z najbliższymi. Jak już wiemy, po powrocie z dżungli Agnieszka Kaczorowska postanowiła rozstać się z mężem, a co ma do powiedzenia gwiazda TTV? Agnieszka Kotońska wyznała, że rzeczywiście odczuwała silnie brak ukochanego, ale też pozostałych krewnych.

Brakowało mi w ogóle rodziny. Brakowało też tego telefonu, żeby zadzwonić i dać znać, że żyję, że jestem, że nic mnie tam nie pożarło. No i tego męża mi brakowało, wnuka, syna, synowej, rodziców

Agnieszka Kotońska zdradziła nam także, że ma swój rytuał, który realizuje każdego dnia i ciężko jej było pogodzić się z faktem, że w dżungli nie mogła tego robić. Co to takiego? Obejrzyj wideo i się przekonaj!

