Dziś zobaczymy pierwszy odcinek szóstej edycji "Tańca z Gwiazdami". W show nie bedzie tym razem Agnieszki Kaczorowskiej, która zdecydowała się odejść z programu, by móc zaangażować się w kolejne projekty. Czy żałuje swojej decyzji?

Nie! Agnieszka Kaczorowska pierwszy raz od dawna nie przygotowuje się do kolejnego sezonu, ale nie ma z tym problemu. Na swoim blogu zapewnia, że będzie wpadać na plan, ale cieszy się, że czekają na nią nowe wyzwania:

Zaczyna się (...) już 6. edycja Tańca z Gwiazdami w Telewizji Polsat. Od dwóch lat dostawaliście ode mnie w tym momencie post, w którym zdradzałam szczegóły i opowiadałam co się dzieje na salach treningowych. Przyszła jednak pora na zmiany i cieszę się ze swojej decyzji odejścia, ponieważ mam teraz czas na swoje nowe projekty, nad którymi obecnie pracuję, a gdy będą już mogły ujrzeć światło dzienne, to na pewno dam Wam znać. ☺ Bardzo dużo się teraz uczę, rozwijam i dokonuję zmian na wszystkich polach swojego życia… Mam jakby wrażenie, że wchodzę na jakiś kolejny poziom. To jednak nie zmienia mojej sympatii do programu i ludzi, którzy przy tym pracują. Niejednokrotnie pisałam Wam o tym, że czułam się tam jak w rodzinie - pisze gwiazda na blogstar.pl.