Agnieszka Kaczorowska wystąpiła w czterech edycjach "Tańca z gwiazdami" i w każdej budziła ogromne emocje. A teraz podjęła bardzo odważną decyzję... Jaką?

Agnieszka Kaczorowska przyznaje, że bardzo trudno było jej podjąć tę decyzję!

Już czuję tęsknotę. Przez te kilka miesięcy przywiązałam się do ludzi, z którymi pracowałam. Nie tylko do Nikodema, z którym tańczyłam, ale też do innych gwiazd i osób z produkcji. Uwielbiam ich. Za wszystkimi będę tęsknić. Praca w „Tańcu z gwiazdami” jest wspaniała i bezpieczna. Nie mam jej nic do zarzucenia. Lubię ją, nawet bardzo. Jednak chcę wyjść poza swoją strefę komfortu.