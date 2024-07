W pierwszym odcinku programu "Agent" odpadł Antek Królikowski! Kto zatem jest agentem w programie "Agent Gwiazdy"?

Za nami pierwszy odcinek długo wyczekiwanego show TVN. W programie spotkało się kilkanaście gwiazd: projektant mody Maciej Sieradzky, aktorka i prawniczka Joanna Jabłczyńska, Mister Polski 2014 Rafał Maślak, modelka Kamila Szczawińska, prezenter Hubert Urbański, wokalista Michał Szpak, aktor Antoni Królikowski, managerka, trenerka biznesu i rozwoju osobistego Dominika Tajner-Wiśniewska, aktorka Monika Mrozowska, modelka i bohaterka "Żon Hollywood" Eva Halina Rich, blogerka Tamara Gonzalez Perea - "Macademian Girl", raper i producent Piotr "Vienio" Więcławski, modelka fitness, trenerka personalna Sylwia Szostak oraz kulturysta i trener Tomasz Oświeciński.

Pierwszy odcinek programu "Agent" - relacja

Już na samym początku niektórzy nie przypadli sobie do gustu. Tomasz Oświęcimski i Michał Szpak od razu wyznali, że nie przepadają za sobą. Z kolei Hubert Urbański zwrócił uwagę na liczbę walizek Macademian Girl - do Afryki pojechała aż z trzema!

Uczestnicy wybrali się do Soweto, legendarnych biednych przedmieść Johannesburga. Gwiazdy znalazły tam skrzynkę z telefonem, którą otworzyli i dzięki temu udało im się skontaktować z Kingą Rusin. To właśnie od niej otrzymali pierwsze zadanie - znaleźć osoby ze zdjęć, które były w kopertach.

Jako pierwsza do poszukiwań przystąpiła grupa w składzie Monika Mrozowska, Tomek Oświęciński i Antek Królikowski. Jako drudzy w drogę wyruszyli Asia Jabłczyńska, Dominika Tajner, Rafał Maślak i Michał Szpak. Im udało się znaleźć osobę bardzo szybko, bo aż w ciągu 6,5 minuty! To jednak nie koniec. Trzecia grupa to Maciej Sieradzki, Ewa Rich i Sylwia Szostak. Wszyscy troje działali dosyć chaotycznie, ale w końcu udało im się dotrzeć do osoby, której szukali. Sylwia zaczęła podejrzewać Evę o spiskowanie. Grupa dostała podpowiedź - "wolność". Czwarta i ostatania grupa to Vienio, Hubert Urbański, Kamila Szczawińska i Macademian Girl. Choć zaczęli dosyć sprawnie kojarzyć fakty, nie byli pierwsi...

Grupa Asi Jabłczyńskiej była najszybsza, dlatego otrzymali nagrodę specjalną. Od szamana usłyszeli cenną radę - nie zwierzać się ze swoich lęków, bo agent zawsze jest czujny. Po pierwszym zakończonym zadaniu uczestnicy wygrali 5 tysięcy. Po wykonaniu pierwszego zadania uczestnicy walczyli o pokoje, ale Michał Szpak będzie szpał jako jedyny w apartamencie!

Większość uczestników już w pierwszym odcinku zaczęła podejrzewać Tomka Oświęcińskiego o bycie agentem. A wszystko przez to, że to on odebrał telefon od Kingi Rusin i nie przekazał podanych przez nią informacji innym. Jednak Antek Królikowski zawiązał z nim sojusz...

Drugie zadanie w programie "Agent"

Michał Szpak został skarbnikiem i to on dysponuje zarobionymi przez uczestników pieniędzmi. Szaman polecił uczestnikom, aby szukali tub, ale powinni zapamiętać, że nie wszystko jest takie na jakie wygląda.

Drugie zadanie w programie związane było z wysokością. Gwiazdy zostały podzielone na dwie grupy, a zwycięstwo dawało gwarancję zostania dalej w programie. Pierwsza grupa to Rafał, Dominika, Sylwia, Michał, Asia, Maciek, Ewa i Kamil. To oni, jako pierwsi, musieli wytypować czy osoby z przeciwnej drużyny (Kamila, Tomek, Vienio, Hubert, Monika, Tamara, Antek) skoczą z wysokości na bungee. Jeśli ich typy zgodziły się z decyzjami skaczących to znaczy, że dokonali dobrych wyborów. Wówczas osoby, które podjęły dobrą decyzję na wysokości otrzymały immunitet.

Później role się odwróciły. Ci którzy skakali najpierw będą teraz decydować czy drużyna znajdująca się na wysokości zdecyduje się na skok.

Kto odpadł w pierwszym odcinku programu "Agent"?

Ostatecznie immunitetu nie otrzymali Vienio, Tomek, Michał, Antek i Ewa. I to właśnie oni musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące agenta. Od wyniku testu zależało kto przechodzi dalej. Niestety, okazało się, że jako pierwszy z programem pożegnał się Antek Królikowski. Czy to jednak koniec jego przygody w show? Co wydarzy się dalej? Zobaczymy już za tydzień! W zapowiedziach programu Antek... znów wystąpił, więc wszystko się może zdarzyć.

Antek Królikowski odpadł z programu "Agent"

Kinga Rusin promuje program "Agent"