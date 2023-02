Antek Królikowski został zatrzymany, a sprawą zajęła się prokuratura. Są nowe informacje 

Antoni Królikowski podczas relacji na InstaStories opublikował oświadczenie, w którym odnosi się do informacji o zatrzymaniu. Aktor pokazał również swoje najnowsze zdjęcie i zwrócił się do internautów, którzy wysyłali mi wiadomości z życzeniami urodzinowymi. Sprawdźcie, co napisał Antoni Królikowski i jak komentuje pozytywny wynik narkotestu. Głos zabrał również menadżer gwiazdora. Oświadczenie Antoniego Królikowskiego W minioną sobotę wieczorem w mediach pojawiła się szokująca informacja o zatrzymaniu popularnego aktora. Portal Wirtualna Polska podał wówczas, że Antoni Królikowski został zatrzymany na jednej z warszawskich ulic, a zrobiony mu narkotest wykazał pozytywny wynik. Aktor trafił na komendę, ale już kilka godzin później opublikował w sieci oświadczenie, w którym tłumaczy, co się stało. Do zatrzymania doszło ok. 16:00 przy ul. Karolkowej 16, zaraz po tym, jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi, aby spotkać się z synkiem. Funkcjonariusze z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawię się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania. Zostałem zatrzymany do kontroli, alko-test wykazał, że jestem trzeźwy, jednak narko-test wykrył THC, którym wspomagam swoje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru. Wykonano badanie krwi, oczekujemy na wyniki- napisał aktor, Antoni Królikowski tłumaczy, dlaczego narkotest był pozytywny. W przypadku regularnego stosowania medycznej marihuany, nawet w małych ilościach, stężenie może się utrzymywać, mimo że w dniu zatrzymania nie używałem konopi. Chciałbym zaznaczyć, że nie zażywam narkotyków, co wykazały dzisiejsze testy, więc bardzo proszę o zaprzestanie pomówień. Ponadto tegorocznych urodzin nie świętowałem w żadnym warszawskim klubie- czytamy w oświadczeniu. Zobacz także:...