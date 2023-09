Joanna Opozda bardzo dosadnie skomentowała ostatnie oświadczenie Antoniego Królikowskiego, który twierdził, że część pieniędzy, które przekazuje na syna otrzymuje mama aktorki. Królikowski wyznał bowiem, że babcia Vincenta otrzymuje 4 tysiące złotych z alimentów, które przekazuje na rzecz dziecka. Joanna Opozda zabrała głos w tej sprawie .

Zaledwie kilka dni temu o byłej parze znów zrobiło się głośno. Joanna Opozda uderzyła w Antoniego Królikowskiego i zabrała głos w sprawie alimentów. Aktorka zarzuciła wówczas byłemu partnerowi, że szuka sposobów żeby uniknąć płacenia alimentów na dziecko.

Po kilku dniach Antoni Królikowski zabrał głos w sprawie alimentów, a w opublikowanym oświadczeniu wyznał, że wcale nie unika płacenia alimentów, a część pieniędzy jest przeznaczona na rzecz Joanny Opozdy i jej mamy, która opiekuje się wnukiem.

Teraz Joanna Opozda stanowczo temu zaprzeczyła!

Joanna Opozda w dalszej części relacji na InstaStories poruszyła temat opieki nad synem. Aktorka nie ukrywa, że poprosiła swoją mamę o pomoc kiedy tego potrzebowała.

To już jest taka kwestia, która rzuca światło na tę sprawę, czyli Antoni nie płaci alimentów dobrowolnie, musi być ścigany i do tego przymuszany. Druga sprawa, w pewnym momencie mojego życia faktycznie ja mocno potrzebowałam pomocy bo miałam mnóstwo obowiązków. Nie dawałam rady. Potrzebowałam niani na pełen etat. Dobra niania w Warszawie bierze od 6 do 8 tysięcy, a są nawet droższe. Był właśnie taki czas kiedy moja mama chciała wrócić do pracy bo w pewnym momencie ona zawiesiła swoją działalność gospodarczą kiedy to wszystko zaczęło się dziać w moim życiu, kiedy miałam ogromną depresję, leżałam na podłodze i nie było co zbierać to ona przy mnie była. Pomagała mi, ale już później też chciała wrócić do pracy, jak każdy człowiek potrzebuje zarabiać, potrzebuje opłacić rachunki więc ja poprosiłam moją mamę żeby przyjęła, na pewien okres tylko, pracę niani u mnie i ona się zgodziła. To jest koniec historii. Antek jej za to nie płacił, to ja płaciłam mojej mamie bo uważam, że tak trzeba, że nie będę jej wykorzystywać nie jest przecież moim niewolnikiem, ma swoje życie- mówiła.