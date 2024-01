Dorota z "Rolnik szuka żony" opublikowała kolejne zdjęcie z zimowego wyjazdu w góry. Ostatnio kandydatka Waldemara rozwiała wątpliwości na temat zakończenia ich relacji i pokazała wspólne zdjęcie z rolnikiem. Teraz zdradziła, jak wyglądają relację jej syna z synem Waldemara... To zdjęcie mówi wszystko!

Dorota z "Rolnik szuka żony" pokazała poruszające zdjęcie z dziećmi

Dorota z "Rolnik szuka żony" od początku w programie nie ukrywała, że ma syna. Szybko okazało się, że jej dziecko jest niemal w tym samym wieku, co pociecha Waldemara. Już wiadomo, jakie relacje mają ze sobą chłopcy. Dorota z "Rolnika" właśnie pochwaliła się kadrem z zimowego wyjazdu, na którym widać, jak chłopcy się bawią razem na śniegu. Wygląda na to, że wyjazd był udany, a zabawa była świetna... Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Instagram@bully_b33

Dorota i Waldemar są najbardziej zaskakującą parą z 10. edycji "Rolnik szuka żony". Początkowo ich związek budził spore kontrowersje, tym bardziej że rozpoczął się niemal od razu po zakończeniu relacji z Ewą. Teraz okazuje się, że para świetnie się dogaduje i spędzają razem każdą wolną chwilę. Wygląda na to, że Dorota i Waldemar tworzą już idealną patchworkową rodzinę. Sądzicie, że niebawem Dorota pochwali się pierścionkiem zaręczynowym?

Dorota i Waldemar z Rolnik szuka żony Instagram/bully_b33

