Amello z "40 kontra 20" zrobiła ogromne wrażenie na Tomie niemalże od pierwszego wejrzenia. Chociaż ma nieco ponad 20 lat wykazuje się dużą dojrzałością i doskonale wie, czego szuka od związku. Jej niedostępność imponuje Tomowi, który okazuje jej coraz większe zainteresowanie. Okazuje się, że piękna Amello lubi metamorfozy, a kilka lat temu była blondynką. Jak wówczas wyglądała? Zobaczcie jej stare zdjęcia.

"40 kontra 20": Amello jako blondynka. ZDJĘCIE

Amello najpiękniejszą uczestniczką w historii "40 kontra 20"? Uroda pięknej Kenijki zrobiła wrażenie nie tylko na internautach, ale również na uczestniczkach 2. edycji, które od razu poczuły w niej konkurentkę. Obawy okazały się słuszne, szczególnie tych pań, którym zależy na atencji Toma. Programowy senior wykazuje olbrzymie zainteresowanie modelce i nie szczędzi jej komplementów. Amello jednak nie chce skracać dystansu z Tomem zbyt szybko, co sprawia, że zainteresowanie 44-latka tylko wzrasta.

Amello z "40 kontra 20" dziś zachwyca nie tylko idealną figurą, która otworzyła jej drzwi do świata modelingu ale również gęstymi ciemnymi włosami. Okazuje się jednak, że kilka lat temu wyglądała zupełnie inaczej.

Instagram @amello_official

Na Instagramie Amello z "40 kontra 20" nie brakuje zdjęć z czasów, gdy była blondynką. Okazuje się, że w obu wersjach wygląda doskonale. Internauci nie szczędzili jej komplementów:

- Pięknie wyglądasz ????????????

- Cudne zdjęcie

- Ale ślicznie ???????????? - komplementowali każdy etap jej metamorfozy internauci.

Trudno im się dziwić.

Po ostatnich eliminacjach z "40 kontra 20" odpadło aż trzy uczestniczki. Grono pięknych pań, pośród których tej jedynej poszukują Tomek Zarzycki i Tom Grabowski zawęziło się. Uczestniczki mają żal do Toma, że do tej pory nie był w stanie nawiązać głębszej relacji z żadną z nich. Zarzucają mu, że skacze z kwiatka na kwiatek, manipulując nimi, a nawet raniąc ich uczucia. Tom z "40 kontra 20" bronił się przed tymi ostrymi słowami, tłumacząc dziewczynom, że to program randkowy, a on w kilka dni nie jest w stanie stwierdzić, z którą dziewczyną mógłby tworzyć coś więcej po programie. Nie ulega wątpliwościom jednak, że jego uwagę kradnie piękna Amello, która pochodzi z Kenii. Czy to właśnie Tom i Amello wygrają "40 kontra 20"? Modelka ma duże szanse na relację z Tomem. Z kolei internauci mają teorię, że tych dwoje znało się przed programem, a świadczyć miały o tym ich wspólne sesje zdjęciowe, które widzieli w sieci.

