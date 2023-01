"40 kontra 20": Amira zaskoczyła wyznaniem. "Mój syn". Pokazała wzruszający kadr

W matrymonialnym show TVN-u "40 kontra 20" ostatni czas nie należał do najłatwiejszych. W szczególności przekonała się o tym Amira, która nie tylko rozstała się z Tomem, ale również mocno podpadła większości pozostałych uczestniczek show. Okazuje się jednak, że Amira ma wielu sprzymierzeńców w internautach, którzy stoją za nią murem. "40 kontra 20": Amira faworytką telewidzów W ostatnim czasie wydarzenia w kontrowersyjnym show nabrały rozpędu. Wszystko za sprawą rodzących się uczuć i wielkich emocji, jakie dopadły zarówno panów, jak i uczestniczki. Ostatnio główną bohaterką licznych "dram" stała się ciemnowłosa piękność, porównywana do Kingi z pierwszego sezonu. Zachowanie Amiry z "40 kontra" oburzyło pozostałe uczestniczki show . Ta zdecydowała się nie kryć dłużej ze swoim uczuciem do Toma, którego publicznie obdarowała namiętnymi pocałunkami. To sprawiło, że na ceremonii chaosu zebrała największą ilość negatywnych głosów od pozostałych kandydatek. Wówczas koleżanki zarzuciły jej wielką hipokryzję. Amira natomiast krytykę przyjęła z wielkim luzem, co dało do myślenia 44-latkowi. Wówczas Tom z 40 kontra 20" zerwał z Amirą , a ta nie kryła swoich łez. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 40 kontra 20 TVN7 (@40kontra20tvn7) Zobacz także: "40 kontra 20": Omdlenie Amiry na planie i kolejne przegrupowanie. Nie zabrakło łez Nie trudno było się domyślić, że na skutek tych wydarzeń Amira zostanie zagrożona. Ta podczas ceremonii przeparowania nie została wybrana ani przez Toma,...