"40 kontra 20": Tom i Amello znali się przed programem! Teraz uczestnik się tłumaczy

Uczestniczki maja powoli dość zachowania Toma. Senior z "40 kontra 20" flirtuje z kilkoma dziewczynami jednocześnie, wzbudzając w nich zazdrość. Popisowy pocałunek Toma i Amiry na tarasie willi został zauważony przez dziewczyny z glampingu i wywołał aferę, która skończyła się łzami. Płaczę dlatego, że znowu gdzieś gdzie byłam czujna i kontrolowałam to, to teraz sobie pozwoliłam dopuścić siebie zbyt blisko - mówiła zapłakana Natalia. Z kolei Amira była przerażona, że przez co to zaszło między nią a Tomem zostanie znienawidzona przez koleżanki z willi. Zarówno ona jak Natalia próbowały wypytać Toma o jego intencje, jednak ich pytania pozostawił bez odpowiedzi. Robi to specjalnie? "40 kontra 20": Tom całuje Amirę. Natalia zalewa się łzami Tom z "40 kontra 20 " zrazi do siebie wszystkie uczestniczki? Z flirtowaniem bezsprzecznie czuje się jak ryba w wodzie, jednak wygląda na to, że dziewczyny powoli zaczynają czuć się ranione. Zachowanie Toma sprawia, że zaczynają się angażować, a zazdrość zaczyna dominować wśród uczuć. Chociaż Tom wydaje się wysyłać Amirze jednoznaczne sygnały, nie unika flirtowania z innymi. Nic dziwnego, że Amira zezłościła się, gdy musiała słuchać jak Tom droczy się z Dżoaną. Moment, w którym "Żona Hollywood" zdecydowała się dać Tomowi buziaka wyprowadził ją z równowagi: Wkurza mnie to, że nie mam do niczego pewności. Całuje się ze mną i z inną, to też mnie w... nie jest to fajna sytuacja. Tom zdecydowanie wie, jak działa na dziewczyny, a one wybaczają mu kolejne przewinienia. Tak też było w rozmowie z Amirą, kiedy chciała wypomnieć mu flirty z Dżoaną, której do tej pory nie uważała za konkurentkę: - Czyli nie tak z każdą ale z Dżoaną? Kiss? - Ale jakie kiss było z...