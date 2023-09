Magda Pazura wzięła udział w pierwszej polskiej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" . Wtedy chyba jeszcze nikt nie spodziewał się, że będzie to wielki hit stacji TVN. Ślub z kompletnie obcą osobą wydawał się być pomysłem bardzo kontrowersyjnym. Dziś jednak program bije rekordy oglądalności, a chętnych do udziału w show nie brakuje. Dziś uczestnicy eksperymentu gromadzą grono fanów w swoich mediach społecznościowych, a widzowie na bieżąco mogą śledzić ich losy. Kiedy jednak program dopiero wkraczał do Polski, nie było wokół niego takiego szumu medialnego. Z tego też względu uczestnicy pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", są dziś trochę zapomniani. My jednak mamy dla Was niespodziankę - okazało się, że Magda Pazura z pierwszej edycji prowadzi konto na Instagramie, na którym regularnie zamieszcza posty. Z tego też względu możemy zobaczyć jak dziś wygląda. Zobaczcie sami bohaterkę pierwszej polskiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po 5 latach od emisji programu z jej udziałem. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Nie znaleźli miłości w programie, czy udało się po nim? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Jak dziś wygląda Magda Pazura? Magda Pazura w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" poślubiła Krystiana Ceglarka i początkowo wydawało się, że naprawdę uda im się stworzyć zgrane i szczęśliwe małżeństwo. Nawet w dniu ogłoszenia decyzji ekspertom, obydwoje z radością przyznali, że chcą kontynuować swoje małżeństwo. Niestety, gdy po miesiącu kamery powróciły do Magdy i Krystiana okazało się, że pomiędzy tą dwójką wszystko się skończyło. Finalnie wzięli rozwód i każde z nich poszło w swoją stronę. Od tego wydarzenia minęło już pięć lat! Co zatem...