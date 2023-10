Tom z "40 kontra 20" traci w oczach kolejnej uczestniczki? Chociaż programowy "Senior" jest w typie każdej mieszkanki swojej willi, nie potrafi skupić się na jednej relacji. Dziewczyny zaczynają mieć dość jego gierek. Po namiętnym pocałunku z zauroczoną Tomem Izą, dziewczyna miała dość. Wszystko przez jedno zdanie, które wypowiedział mężczyzna.

Uczestniczki "40 kontra 20" żartują między sobą, że Tom jest mistrzem w "nawijaniu makaronu na uszy". Ostatnio jednak roztopił ich serca, gdy wzruszony opowiadał o swojej sytuacji rodzinnej. Tom z "40 kontra 20" wyznał, że ma dorosłego syna i 12-letnią córkę.

Jak sam przyznał, przez wczesne ojcostwo nie miał młodości i właśnie teraz zamierza odzyskać te lata, których nie poświęcił na zabawę. W "40 kontra 20" wykorzystuje każdą chwilę w nawiązywaniu relacji z dziewczynami, jednak w żadną z nich się nie angażuje, w przeciwieństwie do uczestniczek. Przez zachowanie Toma płakała już Amira a także Dżoana, która nie ukrywa, że mogłaby stworzyć z Tomem coś więcej, jednak nie widzi wystarczających chęci z jego strony. Z kolei Tom aktualnie skupia się na nowej uczestniczce Amello a także 22-letniej Izie, z którą pozwolił sobie na namiętny pocałunek:

Zaczym to wybuchnie i zapłonie to chciałbym, żeby to pozostało chociaż na samym początku w naszej strefie intymnej, że to jest tylko dla nas - przyznał.