Tom z "40 kontra 20" nie potrafi przyjmować krytyki? Taką teorię wysnuł Tomek i skonfrontował to z nim w obecności dziewczyn. Programowy "Senior" był oburzony zachowaniem kolegi:

Reklama

Ten chłopczyk niech wróci do przedszkola i zajmie się swoimi dobrymi manierami, których niewiele ma, bo niewiele w ogóle w życiu widział.

Po tym, co zadziało się podczas "ceremonii chaosu" w szoku były wszystkie uczestniczki: "Przeszedł wszelkie wyobraźnie i możliwości", podsumowała Amira, jednak to jeszcze było nic. Co zadziało się na osobności pomiędzy mężczyznami, o których serca walczą? Tom nie przebierał w słowach.

"40 kontra 20": Kłótnia Toma i Tomka: "Tom nie przyjmuje krytyki. Zawsze ma wytłumaczenie"

Lada chwila finał "40 kontra 20" a w willi i na glampingu wydarza się coraz więcej dramatów. Monika i Magda kłócą się z Kasią. Amelo obraża się na Toma za pocałunek z Amirą, jednak jak się okazuje, nie tylko panie mają konflikty. Podczas ostatniej ceremonii chaosu doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Tomem Grabowskim a Tomkiem Zarzyckim. "Ciężko ci przychodzi zaakceptowanie krytyki i odmiennego zdania" wytknęła Tomowi Natalia, jednak to wiadomość od "Juniora" wywołała burzę:

Nie podoba mi się twój stosunek do kobiet - przeczytał Tom wiadomość od Tomka, na co odparł: - Nie robi się tak, naprawdę. Miałem ci napisać dzisiaj to samo, ale myślę sobie, nie mogę tego napisać, bo to by było kopanie dołków.

Tomek z "40 kontra 20" postanowił wytłumaczyć swój zarzut, ostatecznie przepraszając kolegę, jeżeli źle odebrał jego ostatnie zachowanie:

- Powiedziałeś, że dziewczyny nabałaganiły i nie posprzątały, a mieszkacie wszyscy razem.

- Jestem przyzwyczajony do tego, że kobieta w domu dba o to, żeby było czysto, żeby był porządek. bo ona się dobrze czuje. Ale nigdy nie jest tak, że kobieta sprząta a ja nic nie robię - tłumaczył się Tom.

- Może źle odebrałem, jeśli tak to przepraszam.

Mat. prasowe 40 kontra 20

Zobacz także: "40 kontra 20": Amira zaskoczyła wyznaniem. "Mój syn". Pokazała wzruszający kadr

"Tom nie przyjmuje krytyki. Odbija piłeczkę za każdym razem. Zawsze ma wytłumaczenie" - mówił przed kamerami Tomek, z kolei Tom z "40 kontra 20" eksponował swoje oburzenie: "Przegiąłeś z tą kopertą".

Ten chłopczyk niech wróci do przedszkola i zajmie się swoimi dobrymi manierami, których niewiele ma, bo niewiele w ogóle w życiu widział.

Mat. prasowe 40 kontra 20

Zobacz także: "40 kontra 20": Magda zalała się łzami z bólu. Wszystko przez Izabelę. Co się stało?

Podczas "ceremonii chaosu" obrywało się również Tomkowi. Swoją ostatnią randką w wannie z "Juniorem" Monika i Magda z "40 kontra 20" doprowadziły Kasię do łez. Dziewczyny prowadzą jawną wojnę pomiędzy sobą o kontakty z młodszym z panów, co postanowiła wypomnieć mu Amello:

- Ty ich nie ogarniasz jako mężczyzna

- Ja nie jestem od tego, żeby tłumaczyć im, że mogą żyć w zgodzie. (...) One są dorosłe i mogą same zażegnać sobie konflikt, ja nie muszę brać w tym udziału - podsumował.

Ten przytyk wykorzystał Tom:

Amello podsumowała Tomka jednym pięknym zdaniem, że sobie nie radzi i nie ogarnia swoich dziewczyn i tak naprawdę to było najpiękniejsze zdanie, bo jeżeli nie radzisz sobie u siebie w domu to nie zajmuj się problemami sąsiadów. Najpierw ogarniaj swój dom, a później staraj się pouczać innych.

Na koniec dodał:

Dziękujemy za dzisiejszą ceremonię chaosu. Pokazała ona nam, że są mężczyźni ale są też mali chłopcy.

Mat. prasowe 40 kontra 20

Zobacz także: "40 kontra 20": Amello była kiedyś blondynką. Tak zmieniała się nowa ulubienica Toma

Uczestniczki "40 kontra 20" były zszokowane zachowaniem Toma wobec Tomka:

- Po prostu nas zatkało - powiedziała Monika.

- On to potrafi dowalić - dodała Magda

- Ja myślałam, że mam niewyparzony język, ale on w ogóle przeszedł wszelkie wyobraźnie i możliwości - posumowała Amira.

Tomek jednak nie zamierzał tak zostawić sytuacji pomiędzy sobą a Tomem i zamierzał wyjaśnić z nim wszystko na osobności. "Senior" jednak nie zamierzał poświęcać mu swojego czasu i wyprosił go z willi, którą określił, jako "swoją" i wypomniał randkę z dziewczynami w łazience:

- Chcesz o tym porozmawiać? - zaczął Tomek.

- Wiesz co? Tak naprawdę nie chce mi się z Tobą rozmawiać już więcej. Jakbyś mógł to nie przychodź do willi. Korzystasz z mojej łazienki podczas mojej nieobecności. Nie pytasz się. Czy ty jesteś przyzwyczajony, że u ciebie w domu, ktoś przychodzi, korzysta z twojej wanny itd? A później piszesz do mnie takie rzeczy?

- Stary ogarnij się.

- Uspokoiłeś się? Możemy porozmawiać?

- Możesz wyjść.

- Uszanuję twoją decyzję.

- Gówniarz.

Tom i Tomek z "40 kontra 20" pogodzą się przed finałem?

Może z nim to wyjaśnię za parę lat, jak dorośnie ale dzisiaj nie będę z nim tego wyjaśniał, bo co on wie o życiu? Nic? - powiedział Tom.

Przesada?

Mat. prasowe 40 kontra 20

Mat. prasowe 40 kontra 20