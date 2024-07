Nie tylko finał, ale także to, co wydarzyło się po zakończeniu drugiej edycji "40 kontra 20" wywołało wiele emocji wśród widzów. Choć Tom, gospodarz willi ostatniej odsłony show wybrał Amirę i wrócił z młodszą partnerką do Polski, ich związek nie przetrwał próby czasu. W dodatku uczestnik zdradził, że ma już inną wybrankę. Ostatnio wybuchła też mała afera, gdy okazało się, że Tom i Amello znali się przed programem. W rozmowie z naszą reporterką mężczyzna postanowił wszystko wyjaśnić.

"40 kontra 20": W jakich okolicznościach Tom poznał Amello?

Niedawno na jaw wyszło, że Tom i Amello z "40 kontra 20" znali się przed programem. Widzowie nie kryli zaskoczenia, ponieważ byli przekonani, że wszyscy uczestnicy w show spotkali się po raz pierwszy. Nasza reporterka poprosiła o komentarz Toma w tej sprawie.

Niedawno wyszedł na jaw fakt, że ty znałeś się wcześniej z Amelo. Powiem ci, że to był mały skandal, dlatego że program tak przedstawił waszą sytuację, że wy widzicie się po raz pierwszy. Czy tu znajdą się jakieś słowa wyjaśnienia? - zapytała Monika Maszkiewicz.

Okej, no mógłbym powiedzieć, że tutaj nie ma czego wyjaśniać, ale okazało się po programie, że... - zaczął Tom.

Uczestnik zdradził, że cała sytuacja była zaskakująca i pojawiło się nawet pewne... przerażenie. Szczegóły poznacie, oglądając nasz materiał wideo.