W minionym odcinku miłosnego show "40 kontra 20" wydarzenia na glampingu nabrały tempa. Bajeczną Kretę musiała opuścić jedna z uczestniczek, a Magda i Monika postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce, na czym bardzo ucierpiała Kasia. Internauci natomiast mają w tym temacie jasno określone zdanie.

"40 kontra 20": Magda i Monika przeciwko Kasi!

Jeszcze do niedawna na językach fanów był Tom z "40 kontra 20". Tymczasem jednak znacznie więcej zaczyna się dziać na glampingu u młodszego Tomka, który nadal nie zdecydował, z którą z dziewczyn chce tworzyć głębszą relację. W minionym odcinku to właśnie z jego rąk program opuściła Iza. Jednak to dopiero późniejsze wydarzenia były naprawdę emocjonujące. Okazało się, że Magda i Monika postanowiły odsunąć od Tomka jego ulubienicę Kasię, proponując mu wspólną kąpiel w jacuzzi. Pod nieobecność Toma cała trójka świetnie się bawiła w willi.

Screen programu 40 kontra 20/Player.pl

Świadkiem tych wydarzeń była Kasia, która jasno określa swoje uczucia do Tomka. Widząc jednak jego zabawę w jacuzzi w towarzystwie Magdy i Moniki, poczuła, że traci pozycję liderki. Ponadto poczuła się bardzo dotknięta takim obrotem spraw. Wówczas polały się łzy. Jej towarzyszkami niedoli okazały się Natalia oraz Joanna. Nieunikniona jednak była konfrontacja z Moniką i Magdą. Kasia nie wytrzymała i wreszcie powiedziała, co tak naprawdę sądzi o swoich rywalkach z "40 kontra 20":

- Powiem Ci to wprost. Jesteś emocjonalnie niestabilna. Masz uczucia dla Tomka i przez to byłaś przez ostatnie dni zazdrosna o mnie, przez co mnie raniłaś. Ja nie reagowałam na Ciebie, ale było dużo momentów, które były niefajne dla mnie, niemiłe - zwróciła się do Moniki.

Screen programu 40 kontra 20/Player.pl

Kasia suchej nitki nie zostawiła także na swojej największej rywalce, Magdzie:

- Uważam, że jesteś naprawdę wyrafinowaną osobą, może i jesteś dobra, ale jesteś naprawdę podła. Naprawdę jesteś wredną osobą. Wiem, że masz ciężkie doświadczenie, ale to nie znaczy, że musisz przez niektóre momenty tak robić - skwitowała bliska płaczu.

Fani "40 kontra 20" nieustannie spekulują, jaki będzie finał show, obstawiając różne scenariusze. W jednym jednak są jednogłośni - w ostatnich odcinkach Monika i Magda bardzo im podpadły:

- Magda jest straszna, dziękuje, że w moim otoczeniu nie ma takich kobiet ???? - Monika do domu! Najbardziej fałszywa osoba, sorry, ale przebiła Magdę :)

Zgadzacie się z tymi opiniami?

Screen programu 40 kontra 20/Player.pl