Akcja w miłosnym show "40 kontra 20" nabrała tempa, a za jedną z najbardziej kontrowersyjnych i charyzmatycznych uczestniczek uznawana jest właśnie Magdalena Bolesławska. Tytułowa "czterdziestka" od razu zawróciła w głowie programowemu "Seniorowi", jak i "Juniorowi", którzy zmyślnie rywalizują o jej względy. To zainteresowanie blond pięknością sprawiło, że wielu fanów zaczęło zadawać sobie pytanie, jak uczestniczka wyglądała przed występem w miłosnym hicie Telewizyjnej Siódemki. Tylko z nami Magdalena Bolesławska z "40 kontra 20" podzieliła się swoimi zdjęciami sprzed lat!

"40 kontra 20": Tak wyglądała kiedyś Magda

W "40 kontra 20" coraz częściej emocje biorą górę nad chłodną strategią, a uczestnicy już nie ukrywają swoich sympatii oraz animozji. I choć to Amira uznawana jest za faworytkę Toma z "40 kontra 20", a o serce Tomka walczą Kasia i Maja, to niewątpliwie zarówno "Senior", jak i "Junior" programu coraz bardziej skłaniają się ku pewnej siebie i charyzmatycznej Magdzie. Niestety, stanowczość blond piękności oraz jej zamiłowanie do perfekcji często staje się kością niezgody pomiędzy uczestniczką, a pozostałymi mieszkankami luksusowej greckiej posiadłości.

Magda z "40 kontra" ma już za sobą kilka sporów z innymi paniami, i jak podkreśla większość z nich, to właśnie zjawiskowa "czterdziestka" jest największym zagrożeniem dla pozostałych kandydatek o względy Toma i Tomka.

Teraz Magda z "40 kontra 20" stawia na naturalny, delikatny makijaż, w którym pierwsze skrzypce gra nienaganna cera, dobrze wytuszowane rzęsy, usta w odcieniu nude oraz podkreślone brwi z misternie wyczesanymi włoskami, niczym tuż po zabiegu laminacji. A jak wyglądała kiedyś? Tylko z nami Magdalena Bolesławska z "40 kontra 20" podzieliła się swoimi archiwalnymi zdjęciami.

Magdalena Bolesławska ma 40 lat i pochodzi z Warszawy. Jedną z jej największych pasji jest zdrowy tryb życia. Uczestniczka "40 kontra 20" jest zdeklarowaną wegetarianką, co często podkreśla również w programie. Trzeba przyznać, że regularne ćwiczenia i rezygnacja z produktów odzwierzęcych naprawdę się popłaciły. Porównując nagrania miłosnego hitu TVN7 ze zdjęciami Magdy sprzed 10 lat, aż trudno uwierzyć, że dzieli je aż dekada!

Co ciekawe, udział w "40 kontra 20" nie jest debiutem pięknej blondynki w show-biznesie. Magdalena Bolesławska jeszcze kilka lat temu pracowała jako modelka współpracująca m.in. z "Pytaniem na śniadanie".

Zobaczcie więcej zdjęć Magdy z "40 kontra 20" sprzed lat!

