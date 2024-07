Wielki finał "40 kontra 20" zbliża się wielkimi krokami, a w programie żadna z relacji nie jest jeszcze na tyle stabilna, by któraś z dziewczyn mogła czuć się bezpieczna. W szczególności teraz, gdy do programu dołączyła piękna Amello z Kenii.

W "40 kontra 20" trwa walka o miłość. Zarówno "Senior" jak i "Junior" robią duże wrażenie na paniach, jednak żadna z nich nie może być pewna ich kolejnego kroku. Jeszcze do niedawna najpewniej czuła się Amira, której pocałunki z Tomem, chociaż początkowo ukrywane, wzbudziły sporo kontrowersji. Decyzje Toma z "40 kontra 20" już nie raz podzieliły internautów, którzy nie szczędzili mu ostrych słów, kusząc się nawet o słowa, że "powinien zostać singlem do końca życia".

Tym razem duże zamieszanie wywołała nowa uczestniczka. Piękna Zainab Edung czy Amello już na samym wejściu zrobiła ogromne wrażenie na dziewczynach:

- Czuję się zagrożona. Przepiękna dziewczyna. Przeszła wszelkie moje wyobrażenie, najładniejsza na pewno z nas wszystkich - powiedziała Amira. - Ona jeszcze w stroju będzie wyglądała hot - dodała Natalia - Tak się odstrzeliłam i co? Na marne, przyćmiła mój blask niestety - Iza - Nie mogliście jakiejś gorszej dziewczyny wybrać, serio? Tutaj się rzeczy dzieją, wy mi psujecie mój związek - żartowała Amira przed kamerami.

Obawy Amiry z "40 kontra 20" nie są do końca bezpodstawne, ponieważ Tom ani przez chwilę nie ukrywał zachwytu nad nową mieszkanką, jak się okazało glampingu:

Amello z "40 kontra 20" jest bardzo pewna siebie i świadoma swoich atutów.

Nie zamiesza jednak walczyć o mężczyzn za wszelką cenę. Chce pozostać tajemnicza, by to oni starali się o nią. Czy ten sposób sprawdzi się w 40 kontra 20?

Amello z "40 kontra 20" ma 25 lat i mieszka w Polsce od 7 lat. Przyznała, że przeprowadziła się do Polski za sprawą polskich przyjaciół rodziny, los jej jednak nie rozpieszczał:

Miałam 17 lat byłam bardzo młodo. Dużo pracuję, bo nie chcę tam wracać. Mój ojciec mnie zostawił, mama nie żyje. Byłam takim dzieckiem wychowywanym od babci do cioci, jeszcze wujek. Brakuje mi takiej jednej osoby, do której mogę powiedzieć mamuś albo tatuś. Jak przyleciałam do Polski, jeszcze nie miałam faceta. Mój pierwszy facet był z Polski.