"40 kontra 20": Fani spekulują, jaki będzie finał show. Nie kryją swojego rozczarowania

W sieci zawrzało od licznych komentarzy fanów formatu "40 kontra 20". Internauci twierdzą, że im bliżej wielkiego finału drugiej edycji show, tym coraz więcej dowodów, świadczących o tym, że programowe relacje skończą się fiaskiem. Skąd taka pewność?

Finał drugiej edycji "40 kontra 20" zbliża się wielkimi krokami. Właśnie dlatego wydarzenia na rajskiej Krecie nabierają tempa. W ostatnim czasie programowy "Senior" bardzo zbliżył się do egzotycznej piękności, Amello i odświeżył znajomość z Natalią. Z kolei "Junior" lawiruje gdzieś pomiędzy Magdą, Kasią a Moniką. Internauci jednak i tak twierdzą, że Tom z "40 kontra 20" manipuluje kandydatkami, z kolei Tomek jest niezdecydowany. Pomimo tego mają swoje ulubione pary, którym nieustannie kibicują. Fani formatu twierdzą, że 44-latek idealnie pasuje do Amiry, z kolei 28-latek do Kasi. Ci jednak już teraz wiedzą, że takie duety nie mają szans na przetrwanie.

Mat. prasowe 40 kontra 20

Fani formatu mają dowody na to, że Tom nie będzie w związku z ich ulubienicą, bowiem jakiś czas temu Amira z "40 kontra 20" opublikowała zdjęcie z tajemniczym, przystojnym mężczyzną! Ponadto w ostatnim czasie świetnie się bawiła na egzotycznych wakacjach - najpierw w Peru, potem na Malediwach. Fakt ten nie umknął uwadze czujnych fanów:

- Amira w Peru i ewidentnie co chwile udostępnia zdjęcia z "kimś" - to tatuaże, to urywki z filmów, to zdjęcie butów, męska budowa i to nie jest Tom - on w Chicago. Jestem całym sercem za parą Amira-Tom, ale wiem, że nie ma co oglądać, bo to się nie zrealizuje. Na myśl Tom i Iza czy Amello, to się już nie chce tracić czasu.