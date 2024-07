Zosia Ślotała na imprezę Flesz Fashion Night przyszła w specjalnie przygotowanym na ten wieczór projekcie Lidii Kality. Projektantka stworzyła dla niej smoking i top z koronki. Smoking podkreślił szczupłą figurę stylistki. Trudno było uwierzyć, że Zosia w tym roku urodziła dziecko. Zdradziła nam, że to efekt ćwiczeń z Ewą Chodakowską!

Małgorzata Rozenek w sukni od Lidii Kality

Podczas imprezy można było też podziwiać suknię, którą Lidia Kalita stworzyła specjalnie dla Małgorzaty Rozenek do sesji poświęconej muzom projektantów. Dopasowana suknia do ziemi, góra to obcisły gorset z haftowaną aplikacją, a dół to trend, który uwielbiają gwiazdy: długa spódnica z piór.

Co sama projektantka ma do powiedzenia na temat sukienki?

Tkanina na suknię została wyprodukowana na specjalne zamówienie we włoskiej manufakturze specjalizującej się w tkaninach dedykowanych kolekcji haute couture. Ręcznie haftowana jedwabna organza sensualnie opływa ciało, a misterne zdobienia piórami oraz transparentność roztaczają wokół aurę tajemniczości - mówi Party.pl Lidia Kalita.

Zosia Ślotała muzą Lidii Kality

Muzą Lidii Kality do stworzenia tego projektu była Małgorzata Rozenek. Jednak zamiast niej na imprezę przyszła Zosia. Powód? Małgorzata dostała wyjazd niespodziankę do ciepłych krajów od swojego narzeczonego Radosława Majdana. Z takimi prezentem trudno konkurować. Ale Zosia Ślotała wyglądała świetnie w smokingu! Od dawna też współpracuje z Lidią Kalitą i uwielbia jej projekty. A Wam jak się podoba taka nowoczesna stylizacja na galę?

Zosia Ślotała na Flesz Fasion Night w smokingu projektu Lidii Kality:

