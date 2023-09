Sylwia Bomba działa na pełnych obrotach, kursując od planu zdjęciowego do planu. Tym razem znalazła chwilę na odrobinę przyjemności i zagościła na Party Fashion Night. Gwiazda TTV jak zawsze prezentowała się obłędnie.

Sylwia Bomba niczym z rozdania Oscarów na Party Fashion Night

Ostatni czas był dla Sylwii Bomby bardzo intensywny. Spędziła wiele dnia na nagraniach do nowego programu, który póki co jest owiany tajemnicą. Tym razem praca zmusiła ją do wyjazdu w odległe miejsce, co z kolei wiązało się z rozłąką z córeczką.

Tęsknota była ogromna, ale w końcu zdjęcia dobiegły końca, a Sylwia mogła wrócić do ukochanej Tosi. Ledwo jednak co rozpakowała walizki, a już wyruszyła na największą imprezę modową w kraju. 36-latka pojawiła się na Party Fashion Night!

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Jak zawsze gwiazda TTV postawiła na elegancką kreację - suknię do samej ziemi, podkreślającą jej figurę. Dodatkowe wiązanie uwydatniło talię. Dla lepszego efektu Sylwia upięła włosy w wysokiego koka, odsłaniając obojczyki. Trzeba przyznać, że wygląda, jakby właśnie wróciła z rozdania Oscarów.

Na różowym dywanie towarzyszyła jej wieloletnia przyjaciółka, Ewa Mrozowska. Również i ona poszła w szarość, ale w przeciwieństwie do Sylwii, zdecydowała się na garnitur, pod który założyła czarny top. Obie panie prezentowały się nieziemsko.

