Elegancka Aneta Kręglicka w jedwabnej kreacji na Party Fashion Night!

Wśród dziesięciu projektantów, którzy na tegorocznej edycji Party Fashion Night zaprezentowali swoje kolekcje, znalazł się również Maciej Zień. Chociaż designer tym razem nie był obecny na gali osobiście, jego estetykę reprezentowała Aneta Kręglicka. Miss Świata 1989 roku została wybrana na jego muzę.

Aneta Kręglicka na Party Fashion Night 2023

Styl Anety Kręglickiej od lat inspiruje tysiące kobiet. Wszystko z powodu tego, że gustuje w klasycznych elementach garderoby i odrzuca niezwykle odważne projekty. W wywiadzie dla "Elle" mówiła: "Ja nie jestem kontrowersyjna! Od dawna wiem, że ubrania i dodatki, które 'krzyczą', nie są dla mnie. Ale trudny pod tym względem był dla mnie początek lat 90. Jak oglądam dzisiaj tamte zdjęcia, to czasami odwracam wzrok". Mimo że klasyka jest jej znakiem firmowym, nie traktuje jej dosłownie. Wiadomo, że najlepiej czuje się w minimalizmie lat 90., a także ubraniach nawiązujących do lat 70. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Maciej Zień, z którym modelka się przyjaźni i rozumie bez słów. W rozmowie z "Vivą!" Aneta stwierdziła: "Maciek umie ubrać kobietę i sprawić, że czuje się piękna. To dar".

Wojtalewicz Jarosław/AKPA

Nic dziwnego, że Maciej Zień wybrał Anetę Kręglicką na swoją muzę na tegoroczne Party Fashion Night - w końcu od lat są przyjaciółmi i bezgranicznie się wspierają. Na tę okazję modelka wybrała stylizację, która emanuje elegancją oraz klasyką i idealnie nadaje się zarówno na spotkania biznesowe, jak i wieczorne koktajle. Jej centralnym elementem była czarna sukienka midi, która podkreśliła smukłą sylwetkę modelki. Ta kreacja w skromnym stylu została wykonana z najlepszej jakości jedwabiu, co zagwarantowało komfort noszenia i luksusowy wygląd.

Aneta Kręglicka swój look uzupełniła marynarką oversize, która nadała jej bardziej pewny siebie i profesjonalny wygląd. Krój tego okrycia wprowadził do całości nieco luzu. Stylizacja nie była zbyt "sztywna", nadal zachowując swoją elegancję. Co więcej, do zestawu modelka założyła biały szaliczek z frędzlami i koronką, by wprowadzić efekt większego uroku oraz delikatności.

- To subtelny dodatek, który nadał stylizacji romantycznego akcentu. Look dopełniły białe, wysokie szpilki również z atelier Macieja Zienia. Ta klasyczna i ponadczasowa stylizacja podkreśliła zarówno pewność siebie, jak i styl Anety Kręglickiej - poinformował nas Mateusz Opaciński, zajmujący się marketingiem marki Maciej Zień.