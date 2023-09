Gala Flesz Fashion Night to prawdziwe święto pięknych stylizacji. Gwiazdy porzucają klasyczne i sztampowe wieczorowe suknie na rzecz pięknych, zapierających dech w piersiach, kreacji. Młoda mama Klaudia Halejcio na chwilę oderwała się od domowych obowiązków i zadbała, by jej stylizacja zrobiła ogromne wrażenie i została zapamiętana przez gości imprezy. Co ciekawe, aktorka kolejny rok z rzędu postawiła na ten sam motyw przewodni... Klaudia Halejcio na Flesz Fashion Night 2021 Klaudia Halejcio niedawno przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Mała Nel urodziła się na początku czerwca i od tej pory jest oczkiem w głowie swojej mamy. Fani są pewni, że dziewczynka jest bardzo podobna do swojej rodzicielki i będzie tak samo piękna! Tymczasem Klaudia Halejcio stara się coraz częściej łączyć macierzyństwo z obowiązkami zawodowymi i zdecydowała się bardzo szybko wrócić do pracy, a na ściankach zachwyca swoją urodą i figurą. Nie inaczej było na ściance Flesz Fashion Night. Aktorka nie raz była gościnią modowego wydarzenia i zawsze prezentowała się świetnie! Klaudia Halejcio po raz kolejny wybrała bardzo odważną i wyrazistą kreację z ogromną kokardą! Wygląda na to, że gwiazda ma wyjątkową słabość do tej ozdoby... Zobacz także: Doda na Flesz Fashion Night 2021! W tym roku postawiła na czerń Klaudia Halejcio postawiła na sukienkę w brzoskwiniowym kolorze. Ten letni odcień dodał aktorce świeżości i pięknie podkreślił jej południową urodę. Ogromna kokarda na przodzie sukienki robi wrażenie! Klaudia Halejcio zadbała jednak o odpowiednie proporcje, sukienka jest odpowiednio krótka, dzięki czemu doskonale podkreśla jej nogi. Natomiast szpilki z kokardką to absolutny hit sezonu. W tych butach uwielbia także chodzić Agnieszka Woźniak-Starak. ...