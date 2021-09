Flesz Fashion Night 2021: Anna Czartoryska-Niemczycka w obłędnej sukni! Oto muza Lidii Kality

Patricia Kazadi została muzą Lidii Kality ! To właśnie dla niej projektantka przygotowała kreację na dzisiejszy Flesz Fashion Night. Lidia Kalita w rozmowie z Party.pl zdradziła, że wybrała Patricię ponieważ jest szalona, bardzo odważna i to właśnie ona zaprezentuje się w jednym z projektów, które inspirowane są "Alicją z krainy czarów". Dlaczego Patricia została muzą tej kolekcji? Dlatego, że jest kobietą szaloną i niesamowicie odważną i na pewno nie będzie się bała wskoczyć ze mną do tej króliczej nory i założyć nawet najbardziej szalonej kreacji na tę imprezę - przyznała projektantka. Co jeszcze Lidia Kalita powiedziała o swojej najnowszej kolekcji? Posłuchajcie sami! A my już nie możemy doczekać się, żeby zobaczyć, jak Patricia Kazadi zaprezentuje się na Flesz Fashion Night w kreacji projektantki! Zobacz także: Duet Bohoboco zaprasza na Flesz Fashion Night! Która gwiazda została ich muzą? WIDEO Patricia Kazadi została muzą Lidii Kality.