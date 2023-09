Maffashion, Małgorzata Opczowska, Ada Fijał i wiele innych gwiazd pojawiło się dzisiejszego wieczora na największej modowej imprezie. Co na tę okazję wybrała Julia Kuczyńska? Dobrze wiedziała, co zrobi "wielkie wow".

Cekinowa Maffashion na Party Fashion Night

We wtorek, 5 września, plejada gwiazd pojawiła się na Party Fashion Night, czyli największej modowej imprezie w kraju. Już na wejściu czekali na nich fotoreporterzy, ścianka i różowy dywan. Jedną z pierwszych osób, która zagościła na wydarzeniu, jest Maffashion, czyli Julia Kuczyńska.

35-letnia infulencerka i blogerka modowa świetnie zna się na rzeczy, dlatego nic dziwnego, że jej dzisiejsza stylizacja robi tak ogromne wrażenie. Julia postanowiła iść w klasykę i na PFN wybrała długą, czarną suknię z długim rękawem i zabudowanym dekoltem.

Do tego dobrała szpilki ze spiczastym czubkiem i prostą biżuterię. Jest jednak coś, co nadaje pazura całej stylizacji - suknia jest ozdobiona cekinami, które połyskują w blasku fleszy!

Co więcej, Maffashion zdecydowała się na modną ostatnim czasy fryzurę - włosy gładko zaczesane do tyłu. Czerwone usta idealnie dopełniają całość. Prosty, ale efektowny look podkreślił zgrabną figurę Julii i dodatkowo jeszcze optycznie ją wydłużył.

