Najgorętsze nazwiska polskiego show biznesu pojawiły się w jednym miejscu, by razem z nami świętować modowe wydarzenie, jakim jest Party Fashion Night. Tego dnia zachwyciły nie tylko muzy najbardziej cenionych polskich projektantów, w których role wcielali się m. in. Sebastian Karpiel-Bułecka, Kayah, Dorota Gardias czy Helena Englert ale także zaproszeni goście. Od niemal każdego trudno było oderwać wzrok. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia. Plejada gwiazd na Party Fashion Night 2023 Za nami już 11. edycja Party Fashion Night, największej modowej imprezy roku, która skupia nie tylko najlepszych polskich projektantów ale również ich wyjątkowe muzy. W tym roku w tych rolach podziwialiśmy takie nazwiska jak: - Lidia Kalita i jej muza Dorota Gardias; - MMC i ich muza Helena Englert; - Maciej Zień i jego muza Aneta Kręglicka; - Viola Piekut i jej muza Joanna Jabłczyńska; - Paprocki&Brzozowski i ich muza Natasza Urbańska; - Mariusz Przybylski i jego inspiracja Sebastian Karpiel Bułecka; - Bizuu i ich muza Joanna Horodyńska; - Inez Wicher i ich muza Malwina Wędzikowska; - Robert Kupisz i jego muza Edyta Zając; - Agnieszka Maciejak i jej muza Kayah. Wśród gości pojawiła się również cała plejada gwiazd. Podczas Party Fashion Night stylizacjami zachwycały również takie gwiazdy jak Karolina Pisarek i Roger Salla. Zobacz także: Emilia Dankwa w nieoczywistej kreacji na Party Fashion Night. Wygląda zjawiskowo Na imprezie Party Fashion Night nie zbrakło także Małgorzaty Ostrowskiej, która postawiła na oversizowy garnitur, który przełamała białym tshirtem. Zobacz także: Robert Kupisz i jego muza pokazali się na Party Fashion Night. Stroje pasują do siebie idealnie Z kolei Klaudia Halejcio zaprezentowała się w aż dwóch stylizacjach w tym samym motywie. Pierwsza z nich z ogromnym trenem robiła...