Anna-Maria Sieklucka to jedna z najbardziej stylowych gwiazd w polskim show-biznesie. Gwiazda na czerwonym dywanie zadały szyku w asymetrycznej kreacji oraz oversize'owej marynarce, w których wyglądała zjawiskowo! Na Party Fashion Night zjawiła się również była partnerka Sebastiana Fabijańskiego. Jak panie zachowywały się podczas pozowania do zdjęć? Party Fashion Night: Anna-Maria Sieklucka w dopasowanej kreacji odsłoniła dekolt Tegoroczna edycja Party Fashion Night cieszyła się ogromną popularnością wśród polskich projektantów oraz gwiazd ze świata show-biznesu. Na czerwonym dywanie nie zabrakło Maffashion w tiulowej sukience projektu Agnieszki Maciejak, a także Anny-Marii Siekluckiej. Jakiś czas temu paparazzi przyłapali Annę-Marię Sieklucką na czułych pocałunkach z Sebastianem Fabijańskim , jednak oboje nie chętnie zabierają głos w tej sprawie. Była partnerka aktora pozowała do zdjęć obok domniemanej ukochanej, a sytuacja mogłaby wydawać się dość niezręczna. Panie zdecydowały się unikać na ściance i nie rozmawiały ze sobą. Obie jednak były w doskonałych humorach! Zobacz także: Emilia Dankwa na Party Fashion Night! Serialowa Zosia z "rodzinki.pl" zachwyciła kreacją [ZDJĘCIA] Anna-Maria Sieklucka zdecydowała się na krótką asymetryczną sukienkę w ulubionym kolorze, czarnym. Gwiazda podkreśliła szczupłą figurę, biust wiązaniem wokół szyi. Do tego sandałki na obcasie oraz luźna marynarka zarzucona na ramiona. Aktorka erotyku "365 dni" całości uzupełniła mocnym makijażem oczu oraz wysokim kokiem. Zobacz także: Doda w odważnej stylizacji na Party Fashion Night. Zaskoczyła cekinami i mocnym rozcięciem Wyglądała lepiej niż Maffashion? Co ciekawe, kilka godzin po imprezie blogerka na swoje InstaStories wrzuciła...