Nie wystarczy założyć ekstrawaganckich - często też drogich - ubrań w jednym z modnych odcieni błękitu, by wyglądać stylowo! Najlepszym przykładem jest Rihanna: odważna suknia i płaszcz z nowej kolekcji Balmain, luksusowe buty, torebka od Diora, a efekt... bardzo, bardzo zły. Z podobnego założenia wyszła córka Willa Smitha, Willow, która podczas trwającego w Paryżu tygodnia haute couture nad dobry wygląd przedłożyła prowokację. Czy wyszło jej to na dobre? (zobacz: Macademian Girl w tanim zamienniku sukienki Dolce & Gabbana? Kupiła ją w sklepie internetowym... Czy to podróbka? )

Umieszczając w tym zestawieniu Celine Dion i Cleo narażamy się wiernym fanom wokalistek, trudno jednak przejść obok ich stylizacji obojętnie. Polska piosenkarka na imprezie Eska Music Awards szokowała w swoim ulubionym stylu - tęczowymi włosami, "słowiańską" koszulką i spodniami a'la syrenka. Celine zapewne chciała pokazać klasę na pokazie Giambattista Valli, ale nie do końca zdawała sobie sprawę z efektu, jaki osiągnęła zakładając obszerną, ciężką kreację projektanta. Która gwiazda zasługuje na tytuł wpadki tygodnia? ZAGŁOSUJ!

