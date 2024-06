Celine Dion długo ukrywała swoją chorobę. Gdy schorzenie odebrało jej możliwość panowania nad swoim ciałem, kanadyjska artystka ujawniła, że cierpi na zespół sztywności uogólnionej – bardzo rzadki, niestety postępujący i nieuleczalny problem neurologiczny. Wokalistka odwołała wszystkie koncerty zaplanowane na 2023 i 2024 rok. 25 czerwca pojawił się film dokumentalny „Jestem: Celine Dion”, w którym gwiazda pokazuje najtrudniejsze chwile w swoim życiu. Zaledwie kilka dni po premierze w mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia w sprawie diwy.

Według doniesień „The Sun” organizatorzy Igrzysk Olimpijskich w Paryżu na początku 2024 roku zaoferowali Celine Dion, by wystąpiła na otwarciu imprezy. Jak przekazuje brytyjski tabloid, kanadyjska wokalistka nie może planować swoich działań z dużym wyprzedzeniem, ale podobno pracuje nad tym, by pojawić się przed publicznością w stolicy Francji na sportowym wydarzeniu.

Celine Dion miałaby wykonać tylko jeden utwór. Konkretnie mowa o piosence z repertuaru Edith Piaf „L’Hymne a l’amour”. Na scenie towarzyszyć miałaby jej Aya Nakamura, francusko-malijska wokalistka.

Celine nie ukrywa, że chce wrócić na scenę, a Paryż byłby dla niej idealną okazją, by to zrobić. W przeciwieństwie do innych ofert, które są długimi koncertami, pojawienie się na ceremonii otwarcia spowodowałoby, że Celine zaśpiewałaby tylko jedną piosenkę

– mówi źródło tabloidu.