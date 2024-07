1 z 6

Dekolt do pępka, cukierkowy look „na baletnicę’’, kapcie z króliczkami (do eleganckiej sukienki) - odważnie czy... bez gustu? Zdecydujcie sami, która gwiazda zaliczyła w tym tygodniu największą stylową wpadkę! Jest w czym wybierać, bo niektórym trudno jest dopasować stylizację do okazji i - jak Gwen Stefani - muszą wyróżniać się nawet w kościele. Zapamiętajcie: to nigdy nie wygląda dobrze - podobnie jak ZBYT głęboki dekolt, który Kourtney Kardashian zaprezentowała na gali Kobieta Roku Glamour 2016 w Londynie.

Na czerwonym dywanie nie sprawdzają się też futerkowe kapcie z króliczkami (nawet jeśli kosztują 400 zł) - o tym przekonała się brytyjska aktorka i reżyserka Lena Dunham.

Wśród polskich gwiazd najbardziej zaskoczyły nas stylizacje Maryli Rodowicz w Opolu oraz Mai Hyży, która wyglądała, jakby pożyczyła strój od młodszej siostry - baletnicy... Zobaczcie największe stylowe wpadki tygodnia i ZAGŁOSUJCIE!

