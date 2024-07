1 z 5

Wpadka Cleo na imprezie muzycznej Eska Music Awards! Artystka pojawiła się na ogłoszeniu nominacji do tego corocznego plebiscytu. Cleo postawiła na odważną, rzucającą się w oczy stylizację. Szczególną uwagę zwracały spodnie z syrenim motywem, które zdobione były czymś na wzór rybich łusek. W dodatku mocno się błyszczały. Niestety koszulka to też nietrafiony wybór. Niebieski kolor bluzki i spodni w podobnym odcieniu sprawił, że ze stylizacji powstała niebieska plama zwieńczona białymi butami za kostkę. Cleo wybrała też bardzo modne warkocze w zbliżonym kolorze, co zaszkodziło stylizacji jeszcze bardziej. Naszym zdaniem ten zestaw to zdecydowana wpadka, a Wy jak sądzicie?

