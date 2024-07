Celine Dion zaśpiewała na zakończenie wielkiego otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu po raz pierwszy od 2022 roku. W ostatnim czasie było głośno o chorobie artystki i nie było oczywiste, czy jeszcze pojawi się na scenie, dlatego występ w Paryżu był tak wzruszającym momentem dla wszystkich jej fanów. Głos po koncercie zabrały też polskie gwiazdy.

Celine Dion na co dzień zmaga się z rzadką chorobą - zespółem sztywności uogólnionej. Ostatnio artystka podzieliła się swoją historią w poruszającym dokumencie, a fani mimo wszystko mieli nadzieję, że jeszcze usłyszą Celine Dion. Stało się to w Paryżu. Fani i widzowie ceremonii otwarcie Igrzysk Olimpijskich nie kryli łez, a głos zabrały też polskie gwiazdy...

Marzena Rogalska jest poruszona nie tylko występem, ale też wyborem utworu. Celine Dione zaśpiewała balladę "Hymne A L’Amour" Edith Piaf na tle rozświetlonej wieży Eiffla.

Nagranie z koncertu na swoim instagramowym koncie udostępniła Alicja Bachleda-Curuś i z radością pisze:

Fani Celine Dion też nie kryją poruszenia i koncert artystki po tak długiej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi był dla nich wyjątkowym wydarzeniem:

Sama piosenkarka nie ukrywa, że to dla niej niezwykle ważne wystąpienie w momencie, kiedy Igrzyska Olimpijskie wróciły do Paryża po stu latach przerwy.

I’m honored to have performed tonight, for the Paris 2024 Opening Ceremony, and so full of joy to be back in one of my very favorite cities! Most of all, I’m so happy to be celebrating these amazing athletes, with all their stories of sacrifice and determination, pain and… pic.twitter.com/Ak6iKfhgzX

— Celine Dion (@celinedion) July 27, 2024