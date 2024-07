Występ Celine Dion podczas ceremonii rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu poruszył cały świat. Artystka mimo walki z nieuleczaną chorobą znów stanęła na scenie i zaśpiewała "Hymn o miłości" z repertuaru Edith Piaf. Teraz nagle Celine Dion opublikowała wpis, w którym pisze o pożegnaniu i zapowiada, że będzie tęsknić.

Reklama

Celine Dion nagle to ogłosiła i pisze: "Będę tęsknić"

Celine Dion od 2022 roku zmaga się z nieuleczalną chorobą związaną ze sztywnością ciała. Artystka ostatnio otworzyła się na temat tego, co ją spotkało i opowiedziała o swojej codzienności w poruszającym dokumencie. Występ Celine Dion podczas ceremonii rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu dał nadzieję jej fanom na to, że piosenkarka jeszcze wróci do występów. Tymczasem Celine Dion właśnie żegna się z Paryżem:

Wow, co za noc. Dziękuję wszystkim na @paris2024, @olympics i @dior, którzy pomogli spełnić to marzenie. A teraz czas już ruszać! Będę za tobą tęsknić Paryżu! napisała Celine Dion

Pod najnowszym wpisem Celine Dion ponownie mogła liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy nie tylko życzą artystce powrotu do zdrowia, ale podkreślają też, że ma ogromny wpływ na ich życie i nieustannie ich inspiruje.

Byłaś niesamowita! Jesteś niesamowicie inspirująca i taka piękna! Przesyłam ogromne ilości miłości

Celine, miałem dreszcze od chwili, gdy cię zobaczyłem i poczułem twój głos głęboko w środku. Jesteś cudem!

Dziękuję, że jesteś sobą! Dziękujemy za inspirację do bycia lepszą wersją siebie! Dziękuję z serca!

Poitout Florian/ABACA/Abaca/East News

Reklama

Sądzicie, że niebawem znów usłyszymy Celine Dion? Tak duży ogrom wsparcia z pewnością daje dodatkową siłę do walki z chorobą.