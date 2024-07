Nie cichną echa wizyty pary prezydenckiej oraz ich córki Kingi u papieża Franciszka. Choć od oficjalnej audiencji w Watykanie minęło już kilka dni, stylizacja Pierwszej Damy oraz jej córki jest szeroko komentowana. O co tyle hałasu? Chodzi o mantylki, czyli koronkowe nakrycie głowy, na które zdecydowała się Agata i Kinga. W zestawieniu z czarnymi sukienkami, dały bardzo smutny efekt. Pojawiły się głosy, że te stylizacje bardziej nadawały się na pogrzeb niż na spotkanie z papieżem. Co na to znany stylista, Tomasz Jacyków?

Tomasz Jacyków ocenia stylizację Kingi i Agaty Dudy podczas wizyty u papieża

"Kobieta podczas wizyty u papieża musi mieć nakrycie głowy. Taki jest protokół i poprzednie pierwsze damy też nosiły mantylki. Mogły też założyć kapelusz, ale najczęściej jednak kobiety na wizytę do papieża zakładają mantylki. Ona ma bardzo żałobny wydźwięk, dlatego taki jest efekt i głosy krytyki. Czy Kingę postarza ta stylizacja? Elegancja i powaga zawsze postarza, a mantylki dodają kilka lat. W tym przypadku nie mogę się czepiać ich stylizacji", powiedział nam Tomasz Jacyków.

Choć nie brakuje krytycznych głosów, stylista broni Pierwszej Damy i jej córki. Tego wymaga protokół, więc obie Panie dostosowały się do niego. Zgadzacie się z nim? Zagłosujcie w naszej sondzie.

