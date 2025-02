Wierni wstrzymali oddech 14 lutego, gdy papież Franciszek trafił do rzymskiej kliniki Gemelli. U Ojca Świętego pojawiły się problemy z oddychaniem. W przypadku Argentyńczyka wszelkie infekcje tego typu mogą niepokoić, ponieważ w młodości stracił część płuca. Głowa Stolicy Apostolskiej jest w stanie krytycznym. Gdy wystąpiły u niego kryzysy oddechowe, konieczne było podawanie tlenu. Watykan odwołał najbliższe uroczystości z udziałem papieża. Cały świat czeka to, co stanie się z Ojcem Świętym. W mediach coraz więcej jest spekulacji na temat przyszłości pontyfikatu.

Reklama

Watykan mówi o ostrożnych prognozach co do stanu papieża Franciszka

Stan zdrowia papieża Franciszka nadal jest poważny. Jak we wtorek, 25 lutego informuje Watykan, parametry hemodynamiczne Ojca Świętego pozostają stabilne, jednak sytuacja wymaga nieustannej opieki medycznej.

Według doniesień, Franciszek odpoczywał przez całą noc i nie odnotowano żadnych gwałtownych pogorszeń jego stanu. To daje nadzieję na stopniową poprawę, choć oficjalne komunikaty podkreślają, że leczenie będzie długotrwałe.

Parametry hemodynamiczne są nadal stabilne. Wieczorem papież przeszedł planową, kontrolną tomografię komputerową w celu monitorowania radiologicznego obustronnego zapalenia płuc. Prognozy pozostają ostrożne – czytamy w komunikacie Watykanu.

Lekka niewydolność nerek nie budzi zaniepokojenia – dodano.

Papież Franciszek trafił do szpitala

14 lutego papież Franciszek został przewieziony do rzymskiej kliniki Gemelli po stwierdzeniu obustronnego zapalenia płuc. Informacje z Watykanu wskazują, że początkowo jego stan zdrowia budził poważne obawy, jednak obecnie pozostaje stabilny, choć krytyczny.

Według źródeł, Ojciec Święty przechodzi intensywne leczenie, a lekarze stale monitorują jego parametry życiowe. Pomimo trudnej sytuacji zdrowotnej, Franciszek nie miał kolejnych kryzysów oddechowych, co uznano za pozytywny sygnał.

Zgodnie z najnowszymi informacjami Ojciec Święty przyjmuje wizyty swoich najbliższych doradców w szpitalu. Choć jego stan zdrowia nie pozwala na długie spotkania, Franciszek nadal bierze czynny udział w zarządzaniu sprawami Kościoła.

Watykan ostrzega przed szerzeniem nieprawdziwych informacji o papieżu Franciszku

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych oraz niektórych portalach informacyjnych zaczęły pojawiać się nieprawdziwe informacje dotyczące stanu zdrowia papieża Franciszka. Według części tych doniesień Ojciec Święty miał rzekomo przyjąć sakrament ostatniego namaszczenia, a Gwardia Szwajcarska miała rozpocząć przygotowania do uroczystości pogrzebowych.

Watykan stanowczo zaprzeczył tym informacjom, podkreślając, że są one całkowicie nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Oficjalne źródła potwierdzają, że choć stan zdrowia papieża jest poważny, pozostaje on stabilny i nie wystąpiły żadne nagłe pogorszenia. W komunikacie wydanym przez Stolicę Apostolską podkreślono, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji na temat zdrowia papieża Franciszka są oficjalne komunikaty Watykanu. Władze Kościoła apelują do wiernych oraz mediów o rozwagę i nieuleganie dezinformacji.

Reklama

Zobacz także: Papież Franciszek podpisał dokument w szpitalu. Postanowione