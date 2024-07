Frędzle, element charakterystyczny dla ubrań w stylu boho, występują jako ozdoba kurtek i peleryn. Ten modny, dekoracyjny akcent można znaleźć również na torbach skórzanych lub zamszowych.

Czym wyróżnia się styl boho?

Styl boho jest niezobowiązujący, wygodny, a zarazem klasyczny. Nazwa pochodzi od bohemy, czyli środowiska artystycznego cyganerii. Frędzle stanowią znak rozpoznawczy stylu, który obowiązywał w latach 70. Dla boho charakterystyczne są też azteckie wzory, długie sukienki i tuniki z szerokimi paskami oraz futrzane kamizelki, a także dżinsowe spodnie. Kobiety ubierające się zgodnie z zasadami tego stylu zakładają dużo dodatków: bransoletek i naszyjników, wybierają duże torebki.

Modele torebek z frędzlami

Torebka z frędzlami występuje w różnych wersjach kolorystycznych i wzorach. Najmodniejsze są torebki w odcieniach czerni, brązu, granatu i zieleni. Torebki z frędzlami występują pod postacią shopperek, listonoszek oraz kopertówek. Każda kobieta może wybrać model odpowiedni dla siebie.

Torebki z frędzlami w stylu boho są inspirowane modą hippisowską, artystycznej cyganerii i modą surferską. Stanowią wynik zamiłowania do kolorów, niedbałości i luzu. Torebki w stylu boho są pakowne, poręczne i wygodne. Oprócz frędzli wykonanych ze skóry typowe dla nich są etniczne wzory i motywy. Zazwyczaj są wykonane ze skóry lub lnianego płótna, jako podkreślenie związku człowieka z naturą.

Torebka w stylizacjach boho

Zamszowe torebki z frędzlami nawiązują do eklektycznego folkloru. Ten model warto zestawić z długą sukienką albo parą dżinsów o kroju dzwonów. Do spodni warto dopasować apaszkę we wzory i prosty biały t-shirt.

Torebki w stylu boho można dopasować również do stylizacji złożonej z długiej spódnicy i bluzki z delikatnego materiału. Idealne połączenie stworzy zestawienie spodenek w kolorze ziemi, na przykład wykonanych z zamszu, białej koszulki i kowbojskich butów.

Torebka z frędzlami na co dzień

Torebkę z frędzlami można nosić także do stylizacji casualowych. Nie poleca się wybierania ich jako dodatek do stylizacji wieczorowych składających się z długiej sukienki z połyskującego materiału i szpilek. Torby z frędzlami nie są nieeleganckie, ale przy większości kreacji wieczorowych będą jednak razić. Dlatego też torebki z frędzlami zaleca się raczej do dzianinowych sukienek i płaszczy. Można je też nosić w towarzystwie kurtki typu parka. Ten model torebki urozmaici prostą stylizację złożoną z dżinsów i kardiganu.