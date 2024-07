Modne bransoletki to obecnie różne ich warianty. Od drewnianych masywnych, przez oblekane skórą, nabijane ćwiekami, delikatne łańcuszki, czy kwadratowe kolorowe wykonane z pleksi.

Łączenie dodatków z ubiorem to przede wszystkim kompozycja kolorystyczna, która tworzy pełną stylizację.

Modne bransoletki – przeplatanie stylów

Modne bransoletki nie muszą dużo kosztować, najważniejsze jest, aby były ciekawe i współgrały ze stylizacją oraz osobowością ich właścicielki. W tym, co nosisz powinnaś się przede wszystkim dobrze i swobodnie czuć. Staraj się nie mieszać zbyt wielu stylów na raz ponieważ dodatki zaczną ze sobą konkurować zamiast dyskretnie dopełniać całość.

Jeżeli wybierasz masywne kolczyki nadgarstki zaakcentuj delikatną bransoletką. Możesz eksperymentować, ale staraj się, aby nie osiągnąć efektu „przebrania”. Doskonałą okazją do noszenia bransoletek jest lato, kiedy ręce są odkryte i można łączyć tego rodzaju biżuterię ze zwiewnymi sukienkami i lekkimi strojami. Bransoletką możesz dopełnić stylizację lub stworzyć z pozoru zwykłej małej czarnej wieczorową kreację za pomocą masywnej złotej bransolety. Zwykłą bransoletkę możesz w łatwy sposób ożywić oplatając ją kolorową apaszką, wstążką lub zaplątując dookoła sznur koralików. Jeżeli lubisz podzwaniać wieloma bransoletkami i uwielbiasz ozdabiać się biżuterią, wówczas stawiaj na kreacje, które będą stanowić do tego jedynie tło

, unikaj nagromadzenia wzorów i faktur. Wyjątkiem są tu stylizacje boho lub utrzymane w duchu lat 70. W tym przypadku etniczne wzory i nagromadzenie faktur jest zdecydowanym atutem.

Blask i elegancja biżuterii

Jeżeli bransoletka lub inne części biżuterii, którą masz zamiar założyć, zawiera świecące elementy – pamiętaj koniecznie o ich wyczyszczeniu. Nic tak nie odbiera uroku ozdobom jak ich zaniedbanie i brud. Uważaj szczególnie na kamienie naturalne i srebro – bransoletki są noszone w miejscach, które zazwyczaj perfumujemy, dlatego najlepiej zrobić to przed założeniem biżuterii ponieważ perfumy mogą trwale odbarwić elementy wykonane ze srebra i kamieni naturalnych. Elegancja to umiar. Tutaj panuje zasada im mniej tym lepiej. Dlatego, jeżeli chcesz założyć masywną bransoletkę, która dodatkowo błyszczy, ogranicz się jedynie do dyskretnych wkrętów w uszach w tym samym stylu.