Katarzyna Cichopek coraz chętniej udowadnia, że uwielbia modę i jest gotowa na ciekawe, stylizacyjne rozwiązania. Aktorka coraz chętniej także stawia na marki z wyższych półek i oprócz klasycznych modeli wybiera te bardziej szalone. Buty, które prowadząca "Pytanie na śniadanie" wybrała to połączenie klasycznych szpilek z odrobiną kryształowego szaleństwa. Ładnie? Katarzyna Cichopek w butach za 5 tysięcy złotych opuszcza studio "Pytania na śniadanie" Aktorka "M jak miłość" jeszcze do niedawna była zdecydowaną fanką bezpiecznej klasyki. Dresy, dżinsy, sukienki, wszystko to, Katarzyna Cichopek dobierała z kolorystyczną ostrożnością i z dziewczęcym smakiem. Ostatnio jednak łatwo zauważyć zmianę w sposobie ubierania się gwiazdy. Nie tylko Marcin Hakiel przeszedł metamorfozę wizerunku, także Katarzyna Cichopek nie boi się ryzykować i stawia na coraz odważniejsze ubrania. Ostatnia rockowa stylizacja Katarzyny Cichopek za niebagatelną sumę kilkunastu tysięcy zrobiła na fanach ogromne wrażenie, teraz gwiazda postawiła na delikatną sukienkę z ponadczasowego dżinsu do której dobrała oryginalne buty! Wysokie szpilki z charakterystycznym "O" wysadzanym kryształkami to połączenie klasyki z ekstrawagancją. Takie buty są przecież jednocześnie biżuterią i dekorują każdą stylizację. Katarzyna Cichopek postawiła na wyjątkowy model! Zobacz także: Małgorzata Tomaszewska ostro o zachowaniu Marcina Hakiela po rozstaniu z Cichopek. Wbiła mu szpilę! Katarzyna Cichopek zdecydowała się na propozycję od marki Monolo Blahnik a koszt tych butów to 4700 złotych. Wysokie klapki są osadzone na bardzo cienkim słupku. Stopu podtrzymują przezroczyste paski na których dumnie błyszczą wysadzane kryształami elipsy. Ponieważ to właśnie ozdoba ma być najbardziej widoczna, reszta elementów buta jest bardzo neutralna....