Pola Lis kontra Iga Lis! Tomasz Lis w ostatni weekend kwietnia zabrał swoje piękne córki na obiad do znanej warszawskiej restauracji. Dziennikarz zazwyczaj zabiera córki do restauracji w centrum stolicy, która jest regularnie oblegana przez paparazzi, dlatego po raz kolejny zdjęcia Lisa z córkami trafiły do mediów. Córkom Lisa towarzyszył uroczy pies Czarek, który jest oczkiem w głowie starszej córki Poli. A jak podczas wypadu do restauracji wyglądały córki Tomasza Lisa i Kingi Rusin? Pola Lis postawiła na stylowy, szary płaszcz oraz obecnie niezwykle modne dżinsy z dziurami na kolanach, do których dobrała zwykłe trampki. Z kolei Iga Lis postawiła na czarny total look, a jedynym urozmaiceniem jej stylizacji była torebka w panterkę. Która wyglądała lepiej? Zobaczcie ich zdjęcia w naszej galerii!

