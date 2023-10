Pola Wiśniewska podczas relacji na InsaStories opublikowała urocze nagranie z pierwszego wyjścia na spacer z Noëlem Cloé. Na przechadzkę wybrał się z nimi również dwuletni Falco, który zaangażował się do pomocy przy noworodku. To najsłodsze, co dziś zobaczycie.

Pola Wiśniewska zabrała Noëla Cloé na spacer

Pola Wiśniewska 16 maja po raz kolejny została mamą. Na świecie pojawił się wówczas drugi syn, jakiego doczekała się z Michałem Wiśniewskim. Tuż po porodzie dumna mama pokazała pierwsze zdjęcie dziecka, a teraz pochwaliła się nagraniem z Noëlem Cloé i jego starszym bratem, Falco. Żona lidera zespołu "Ich Troje" skorzystała z pięknej pogody i zabrała dzieci na wspólny spacer. Pola Wiśniewska pokazała, jak Falco opiekuje się noworodkiem.

Na nagraniu, jakim podzieliła się z instagramowymi obserwatorami żona Michała Wiśniewskiego, widać śpiącego noworodka, ułożonego w głębokim wózku. Jego starszy brat z pełną powagą i bardzo pewnie prowadził pojazd. Widać, że Falco spełnia się w roli starszego brata i chętnie pomaga swojej mamie w opiece nad Noëlem Cloé. To nie pierwsze wspólne ujęcia, jakimi pochwaliła się w sieci mama chłopców. Niedawno Pola Wiśniewska rozczuliła fanów, pokazując zdjęcie braci z wymownym podpisem.

Przypominamy, że Noël Cloé to drugie wspólne dziecko Michała i Poli Wiśniewskich, ale łącznie małżonkowie mają już dziesięcioro pociech. Zarówno muzyk, jak i jego żona doczekali się czworga dzieci z poprzednich związków. Xavier, Fabienne, Etiennette i Vivienne Wiśniewscy medialne debiuty dawno już mają za sobą. Pola Wiśniewska z kolei chroni prywatność swoich dzieci - ich zdjęć próżno szukać na jej profilach w mediach społecznościowych. Swego czasu przyznała, że w przypadku Falco to niemożliwe, bo jako syn Michała Wiśniewskiego zawsze będzie przyciągał uwagę mediów, dlatego nawet nie próbowała go ukrywać przed światem.

A jak wam się podoba sielanka Wiśniewskich? Tylko pozazdrościć?

