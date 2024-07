4 z 6

A co z akcesoriami? Do swojego stroju Iga dobrała okrągłe białe okulary. Ale największe wrażenie robi na nas jej torebka. Modelka miała ze sobą model Blogger od Saint Laurent. Ta czarna, skórzana torba na ramię ze złotym logiem YSL i ozdobnym frędzlem to prawdziwy klasyk, dzięki któremu Iga wyglądała superszykownie.