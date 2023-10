Tomasz Lis na przestrzeni lat przeszedł cztery udary. Ostatni miał po powrocie z maratonu w Chicago 13 października 2022 roku. Dziennikarz trafił wtedy na neurologiczny oddział ratowniczy. Okazało się, że mężczyzna ma "dziurę w sercu" która jest wadą wrodzoną.

Tomasz Lis zaniepokoił swoich fanów, wstawiając zdjęcie ze szpitala. Leży na łóżku i jest przypięty do specjalnej aparatury. Dziennikarz ma zmęczoną minę, na czole widnieją okulary. Zdjęcie na szczęście jest sprzed roku. Lis wyznał, że wcześniej nie był gotowy na publikację owej fotografii.

Minął rok, po klinice neurologii była klinika kardiologiczna. Jak szaleć to szaleć. Rok temu nie chciałem dać tego zdjęcia, uznając, że to byłby ekshibicjonizm. Ale dziś to już dokument

- podpisał fotografię Tomasz Lis.