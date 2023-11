Katarzyna Skrzynecka pojawiła się na pokazie duetu Paprocki & Brzozowski, który odbył się w Muzeum Narodowym. Tym razem jednak aktorce nie towarzyszył mąż, a dwie córki. Panie wspólnie zapozowały fotoreporterom na ściance. Aktorka udzieliła także wywiadu reporterowi Party.pl.

Katarzyna Skrzynecka jest szczęśliwą mamą Alikii Ilii, która przyszła na świat, kiedy aktorka miała 40 lat. Było to dla niej spełnienie marzeń, że po tym, jak czterokrotnie była w ciąży, w końcu zdarzył się cud i udało jej się urodzić dziecko. Dziś dziewczynka jest prawdziwym oczkiem w głowie rodziców, a także świetną siostrą dla dwójki pociech z poprzedniego związku Marcina Łopuckiego, bliźniąt Pauliny i Dawida. Chociaż chłopak nie pojawia się na ściankach, córki niekiedy towarzyszą artystce podczas większych wydarzeń. Nie inaczej stało się w poniedziałkowy wieczór 23 października na pokazie nowej kolekcji Paprocki & Brzozowski.

Zazwyczaj chadzał ze mną mąż. Ze starszą córką chodziłam już wielokrotnie na różne pokazy, natomiast młodsza, 12-latka, dorosła już do takiego wieku, że myślę, że może to być dla niej miłą atrakcją, by obejrzeć prawdziwy pokaz mody. Jeśli to jest ładny, elegancki pokaz mody, to jest to dla niej wielkie wydarzenie i ogląda to jak przedstawienie teatralne, więc cieszę się, że mogłam dziewczynom sprawić radość

- powiedziała Katarzyna Skrzynecka w rozmowie z Party.pl.