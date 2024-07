Evening routine, czyli stała, wieczorna pielęgnacja to jeden z najważniejszych momentów dnia każdej z nas. Po wielu godzinach noszenia makijażu, potrzebujemy przede wszystkim odświeżenia i oczyszczenia z toksyn. To ważne, szczególnie, jeśli chcemy jak najdłużej cieszyć się zdrową, piękną i zadbaną cerą.

Tego wieczoru, czekały na nas nowości marki Eveline Cosmetics z serii FaceMed+: Odświeżająco-łagodzący aloesowy płyn micelarny, Błyskawicznie nawilżająca maseczka z efektem chłodzącym, Łagodząco-odświeżająca maska na tkaninie oraz Krem nawilżająco-łagodzący 3 w 1.

Kosmetyki, które wybrała Xymena:

Odświeżająco-łagodzący aloesowy płyn micelarny oraz Łagodząco-odświeżająca maska na tkaninie Eveline Cosmetics z serii FaceMed+

Krok 1: zmywanie makijażu!

Zmywanie makijażu to dla mnie krok obowiązkowy. Dbam o to, by nigdy nie kłaść się spać z tuszem na rzęsach czy podkładem na twarzy, a jednocześnie chcę, aby czynność ta nie trwała w nieskończoność…

Oto, jak płyn micelarny Eveline poradził sobie z makijażem twarzy i cieniami do powiek.

Kolejnym krokiem, była inspirowana koreańską pielęgnacją Łagodząco - odświeżająca maska na tkaninie:

Łagodząco - odświeżająca maska na tkaninie Eveline Cosmetics z serii FaceMed+ idealnie przylegała do mojej twarzy!

Błyskawicznie nawilżająca maseczka z efektem chłodzącym oraz Krem nawilżająco-łagodzący 3 w 1 Eveline Cosmetics z serii FaceMed+

To, czego szczególnie potrzebuję wieczorem to duża dawka nawilżenia. Zależy mi również na tym, by w mojej pielęgnacji znalazły się też składniki anty-aging, chroniące przed rozwojem wolnych rodników, jak kwas hialuronowy czy kolagen. Dlatego właśnie postanowiłam przetestować błyskawiczną maseczkę z efektem chłodzącym oraz nawilżająco-łagodzący krem do twarzy.