Każda kobieta w swojej kosmetyczce powinna mieć co najmniej dwa typy kremów do twarzy: na dzień i na noc. Produkty te różnią się od siebie składem, a co za tym idzie również funkcją, która jest im przypisana. Głównym zadaniem kremu na dzień jest ochrona skóry twarzy przed czynnikami zewnętrznymi, natomiast zadaniem kremu na noc jest odżywienie i regeneracja skóry twarzy.

Noc jest czasem regeneracji nie tylko dla organizmu, ale również dla skóry. W trakcie snu mięśnie twarzy rozluźniają się, a skóra jest bardzo dobrze ukrwiona. Dzięki temu w tym czasie skóra szybko się regeneruje, wchłania substancje odżywcze, a także uwalnia wszelkie toksyny i zanieczyszczenia.

Krem na dzień

Podstawową i łatwo zauważalną różnicą pomiędzy kremem na dzień a kremem na noc jest konsystencja. W przypadku kosmetyku przeznaczonego do stosowania na dzień, jest ona dużo lżejsza, ponieważ produkt ten niejednokrotnie pełni funkcję bazy pod makijaż. W przeciwieństwie do kosmetyku rekomendowanego do stosowania na noc, krem na dzień zawiera składniki, które odpowiedzialne są za ochronę skóry przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Mowa tu przede wszystkim o filtrach UV, których zadaniem jest ochrona skóry przed szkodliwym wpływem promieniowania ultrafioletowego. Ponadto w składzie kremów na dzień można znaleźć również takie składniki, jak: lipidy, flawonoidy, witaminy A i E oraz kwasy roślinne. Zadaniem tych składników jest wzmocnienie warstwy hydrolipidowej naskórka, ochrona przed wolnymi rodnikami (przyczyniającymi się do szybszego starzenia i powstawiania zmarszczek), a także zapewnienie skórze optymalnego poziomu nawilżenia.

Krem na noc

Krem na noc charakteryzuje się gęstszą konsystencją od kremu na dzień. Poza tym pozbawiony jest wszystkich składników, których głównym zadaniem jest ochrona skóry twarzy przed czynnikami zewnętrznymi. W zamian formuła kremów na noc wzbogacona jest o oleje, wyciągi roślinne i inne składniki przyśpieszające regenerację skóry. Podstawowym zadaniem kremów na noc jest: nawilżenie, odżywienie i wygładzenie skóry, łagodzenie podrażnień, niwelowanie zmarszczek, a także regeneracja naskórka. W przypadku kremu na noc bardzo ważna jest jego aplikacja – najlepiej produkt ten nałożyć na twarz zaraz po zmyciu makijażu.