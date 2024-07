Początek lata to ostatni dzwonek na... gruntowną metamorfozę dłoni! Właśnie dlatego w redakcji Party.pl postanowiliśmy na własnej skórze przetestować pielęgnacyjne hity Eveline Cosmetics z linii Nail Therapy Professional i Nail Salon Professional.

Do wypróbowania multiodżywczej oliwki, odżywki do paznokci i żelu do usuwania skórek zaprosiliśmy dwie kobiety i... jednego mężczyznę. Nasi testerzy różnią się pielęgnacyjnymi nawykami i stanem dłoni, więc każdy z nich miał skrajnie inne wrażenia po wypróbowaniu kosmetyków. Jesteście ciekawi rezultatów eksperymentu?

1. Wioletta (wydawca Party.pl) testuje multiodżywczą oliwkę Eveline Cosmetics Nail Therapy Professional

party.pl, materiały prasowe

"Pielęgnacja moich dłoni ogranicza się w zasadzie do (w miarę) regularnego stosowania kremu. Niemal codziennie uprawiam ekstremalne sporty na świeżym powietrzu, sama zmywam naczynia, a do tego uwielbiam prace w ogrodzie, co przekłada się na opłakany stan moich rąk. Do tej pory zupełnie nie przykładałam wagi do kondycji paznokci, które były matowe i łamliwe, a skórki szorstkie. Multiodżywcza oliwka? Z początku podeszłam do niej sceptycznie, ale teraz jestem od niej uzależniona! Płytki paznokci nabrały zdrowego połysku, a skórki stały się miękkie. Efekt tłustych palców, którego się obawiałam, w ogóle nie ma racji bytu, bo produkt błyskawicznie się wchłania. Ta oliwka to mój nowy hit, a spektakularna metamorfoza dłoni skłoniła mnie do... zrobienia sobie pełnego manicure'u (po raz pierwszy od lat)!"

2. Gabriela (redaktorka działu Styl w Party.pl) testuje odżywkę do paznokci Eveline Cosmetics Nail Therapy Professional 8 w 1 Total Action

party.pl, materiały prasowe

"Kocham testować na sobie najnowsze manicure'owe trendy, w związku z czym zdarza mi się zmieniać kolor lakieru nawet dwa razy dziennie. Nie pozostaje to bez wpływu na kondycję moich paznokci. Już jakiś czas temu zauważyłam, że bez kilku warstw bazy, lakieru i top coatu płytki stają się cienkie, zniszczone i osłabione. Trend na naturalny manicure w wersji saute nie wchodził w moim przypadku w grę, bo efekt końcowy prezentował się po prostu mizernie. Odżywka do paznokci Eveline Cosmetics początkowo nie zrobiła na mnie wrażenia - przetestowałam już tyle produktów, że nie spodziewałam się spektakularnych efektów. To był BŁĄD. Przy stosowaniu kosmetyku zgodnie z zaleceniami producenta paznokcie stają się mocne, lśniące, grube, zdrowe i - co ważne - rosną szybciej. Hasło 8 w 1 to nie ściema!"

3. Piotr (specjalista IT w Party.pl) testuje żel do usuwania skórek Eveline Cosmetics Nail Salon Professional Clinical Care

party.pl, materiały prasowe

"Żona od zawsze zwracała mi uwagę na szorstkie skórki przy paznokciach, ale ja ignorowałem problem, z trudem dając się namówić na używanie kremu do rąk. Dzięki żelowi z linii Nail Salon od Eveline Cosmetics przekonałem się jednak, że w stosowaniu profesjonalnych preparatów na zaniedbane okolice paznokci nie ma nic niemęskiego. Kosmetyk jest wygodny w użyciu i szybko się wchłania, wyraźnie zmiękczając skórki. Używam go doraźnie - tylko gdy pojawia się taka potrzeba - a i tak moje dłonie wyglądają wyraźnie lepiej. Nie muszę dodawać, że żelu do usuwania skórek używamy wspólnie z żoną!"

