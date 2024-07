Eveline Cosmetics robi kolejną rewolucję w naszych domowych kosmetyczkach! Tym razem wprowadza trzy rodzaje super nowoczesnych Kremów Do Twarzy Pod Prysznic - do oczyszczania cery tłustej i mieszanej, normalnej i wrażliwej oraz suchej naczynkowej. Seria Express Face Care jest absolutnie nowatorska! To idealne rozwiązanie dla kobiet, którym zależy na dokładnym i... bardzo szybkim demakijażu.

W naszej redakcji przetestowaliśmy wszystkie trzy rodzaje Kremów Do Twarzy Pod Prysznic z serii Express Face Care. Jesteście ciekawi naszych opinii?

1. Wioletta, wydawca Party.pl, miłośniczka sportu, minimalistka, fanka "make-up no make-up" testowała Krem Do Twarzy Pod Prysznic 2 w 1 do cery suchej i naczynkowej:

"Jestem bardzo energiczną i zajętą osobą, wszędzie się śpieszę i zależy mi na tym, aby czynności pielęgnacyjne były jak najmniej skomplikowane i czasochłonne. Przyznam szczerze, że nie maluję się zbyt mocno właśnie dlatego, że zwyczajnie szkoda mi na to czasu - wolę pobiegać lub poćwiczyć, niż stać przed lustrem w łazience. Dlatego, gdy usłyszałam o nowym produkcie Eveline Cosmetics do mycia twarzy pod prysznicem, pomyślałam - jeżeli to działa, to będzie hit! Producent już na opakowaniu zapewnia, że mycie twarzy tym produktem zajmuje jedynie 5 sekund. Rzeczywiście! Twarz umyłam błyskawicznie. Zaskoczył mnie bardzo ładny zapach kremu i jego konsystencja - jak wmasowałam go w skórę twarzy powstała na niej lekka pianka - mus. Moja twarz była dokładnie oczyszczona, a skóra przyjemna w dotyku. Będę go używać!"

2. Marcelina, dziennikarka Party.pl uwielbia eksperymentować z makijażem. Maluje się chętnie i... mocno. W pielęgnacji twarzy ważna jest dla niej doskonała jakość produktu i przystępna cena - dużo wydaje na kosmetyki kolorowe. Marcelina testowała Krem Do Twarzy Pod Prysznic 2 w 1 do cery normalnej i wrażliwej:

"Przetestowałam już niejeden produkt do demakijażu i rzadko jestem zadowolona z efektów. Głównie dlatego, że mój makijaż, który jest dość mocny, musze zwykle zmywać kilkoma produktami - osobno oczy, usta i twarz. Dlatego z radością zgodziłam się przetestować nowy Krem Do Twarzy Pod Prysznic 2w1. Zalety? Od razu spodobały mi się zapach i konsystencja tego produktu! Zamienia się po zetknięciu z wodą w delikatną piankę i bardzo łatwo się rozprowadza. Świetnie zmywa nawet gruba warstwę podkładu i korektora. Minusy? Nie poradziła sobie z moim wodoodpornym tuszem do rzęs... Ale mu to wybaczam. Bo i tak jest świetny!"

3. Monika, pracownica działu IT Party.pl, uwielbia podróżować. Co weekend wyjeżdża z plecakiem odkrywać ciekawe miejsca w Polsce i za granicą. Zależy jej na tym, żeby zabierać ze sobą jak najmniej kosmetyków, dlatego testowała Krem Do Twarzy Pod Prysznic 5 w 1 do cery mieszanej i tłustej:

Z natury jestem dość sceptyczna, więc gdy dostałam do przetestowania produkt 5 w 1 pomyślałam - to niemożliwe, żeby taki krem był dobry... Jak bardzo się pomyliłam! Już za pierwszym razem pokochałam go z całego serca! Delikatnie rozprowadzony i pozostawiony na kilka sekund na twarzy idealnie oczyszcza skórę. Nie tylko zastępuje mleczko do demakijażu twarzy, peeling wygładzający, maseczkę, serum i krem nawilżający ale też pięknie pachnie i w kosmetyczce zajmuje tak mało miejsca jak tubka pasty do zębów! Już zawsze będę z nim podróżować!

Express Face Care - Kremy Do Twarzy Pod Prysznic Eveline Cosmetics

Mycie twarzy kremami Express Face Care jest szybkie, łatwe, przyjemne i zajmuje 5 sekund!

Która recenzja była dla ciebie najbardziej przekonująca? Który krem byłby dla ciebie idealny? Zagłosuj w naszej sondzie!