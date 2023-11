Dobrze wiemy, że demakijaż to podstawa pielęgnacji. Chodzenie spać „na leniucha”: bez zmycia oczu, policzków i czoła sprawia, że nasza skóra starzeje się z szybkością Pendolino! Dlatego choćby się waliło i paliło, zawsze wieczorem dokładnie zmywamy i oczyszczamy skórę twarzy.

Jak jednak to robić prawidłowo? I czym?

Specjalnie dla Was przetestowałyśmy nowe produkty marki Eveline Cosmetics:

Hialuronowy płyn micelarny 3 w 1 dla cery wrażliwej, suchej i nadreaktywnej

Oczyszczający płyn micelarny 3 w 1 dla cery mieszanej ze skłonnościami do niedoskonałości

Oczyszczająco-łagodzący aloesowy płyn micelarny 3 w 1.

Zobaczcie nasze wrażenia!

Kinga, niestrudzona tropicielka życia gwiazd, testuje:

Hialuronowy płyn micelarny Eveline Cosmetics 3 w 1 dla cery wrażliwej, suchej i nadreaktywnej

Demakijaż jest dla mnie bardzo ważny i nigdy nie kładę się do łóżka choćby z gramem makijażu na twarzy.

Moim problemem jest co innego: mam cerę naczynkową ze skłonnością do zaczerwień, dlatego bardzo jest dla mnie ważne, czy produkt jest delikatny. Marka Eveline obiecuje, że Hialuronowy płyn micelarny Eveline Cosmetics 3 w 1 dla cery wrażliwej, suchej i nadreaktywnej jest stworzony do skóry takiej, jak moja. Jego zadaniem jest oczyszczenie, ukojenie i odświeżenie. Ma też działanie przeciwzapalne. Jak sprawdził się na mojej skórze?

Przede wszystkim na początku zwróciłam uwagę na brak zapachu. To duży plus w przypadku kosmetyków dla cery wrażliwej. Opakowanie jest poręczne i nie ma dozownika, co uważam za zaletę. Wszystko też wskazuje na to, że płyn micelarny jest bardzo wydajny. Jeden nasączony wacik zmył makijaż z połowy twarzy! Poradził sobie z podkładem, rozświetlaczem, bronzerem oraz moją ulubioną czerwoną szminką.

Efekt po pierwszym użyciu? Skóra faktycznie jest świetnie oczyszczona. Nie odnotowałam nowych zaczerwień i powiększonych naczynek. Cera nie jest ściągnięta, nie szczypie i nie piecze, a to ogromny plus. Produkt nie uczula, nie powoduje wyprysków. Muszę przyznać, że sprawdza się idealnie! :) Zdecydowanie polecam.

Zosia, redakcyjna ekspertka od makijażu, testuje:

Odświeżająco-łagodzący aloesowy płyn micelarny Eveline Cosmetics 3 w 1 – zobacz film!

Asia, nasza specjalistka od seriali, testuje:

Oczyszczający płyn micelarny Eveline Cosmetics 3 w 1 dla cery mieszanej ze skłonnościami do niedoskonałości:

Mój największy problem? Trudno mi jest się zmusić do demakijażu, kiedy przychodzę do domu, więc nieraz rano budzę się z „pandą” pod oczami. Oczyszczający płyn Eveline Cosmetics 3 w 1 do cery mieszanej z niedoskonałościami obiecuje, że skutecznie usuwa wodoodporny makijaż, głęboko oczyszcza, idealnie matuje. Sprawdzę to!

Pierwsze wrażenie pozytywne: Oczyszczający płyn micelarny Eveline Cosmetics 3 w 1 nie tylko pięknie pachnie cytrusami, ale też jest w poręcznej butelce z praktycznym otwieraniem. Jak ja nie cierpię dozowników! Nie wiem, jak to robię, ale w moich rękach psują się już po kilku użyciach. Tutaj sama sobie nasączam wacik i bardzo dobrze.

Producent kosmetyku przekonuje, że płyn można stosować nie tylko do demakijażu, ale również do oczyszczania skóry po myciu.

Zaczęłam od zmywania oka. Poszło super: już po jednym przetarciu wacikiem z płynem praktycznie nie było ani tuszu ani cienia.

Kolejnymi dwoma wacikami zmyłam z połowy twarzy makijaż w zaledwie kilka sekund. Dalej poszło tak samo szybciutko: podkład, puder, bronzer, rozświetlacz, tusz do brwi oraz szminka – płyn poradził sobie bardzo dobrze!

Moje odczucia po demakijażu? Mam wygładzoną i matową skórę. Oczyszczający płyn Eveline Cosmetics 3 w 1 szybko i sprawnie zmywa makijaż. Nie piekła mnie skóra i nie jest teraz tak mocno ściągnięta, żeby trzeba było natychmiast użyć kremu. Rozsądna cena: 20,90 zł za 400 ml też mnie przekonuje.

