Kamil Studnicki w „Must Be The Music”! Aktor podbił serca jurorów!

Kamil Studnicki, aktor rozpoznawalny dzięki rolom w serialach „Teściowie” i „Przyjaciółki”, postanowił spróbować swoich sił w świecie muzyki. Znany dotąd głównie z ról teatralnych i telewizyjnych, Studnicki otworzył nowy rozdział swojej kariery, łącząc pasję do aktorstwa z miłością do muzyki.

Na co dzień artysta związany jest ze scenami pięciu warszawskich teatrów: Narodowego, Dramatycznego, Studio, a także innych renomowanych placówek kulturalnych. Teraz postanowił poszerzyć swoją działalność artystyczną o śpiewanie, występując na scenie popularnego programu telewizyjnego, a nawet dwóch. Zobaczymy go w „Must Be The Music” i „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Kamil Studnicki rozgrzał jurorów w „Must Be The Music” z zespołem Fetysz

Kamil Studnicki wraz z zespołem Fetysz pojawił się w programie „Must Be The Music”, emitowanym przez Polsat. Grupa wykonała autorski singiel „Sopot”, który zachwycił jurorów zarówno muzyką, jak i energią sceniczną. Zespół Fetysz reprezentuje styl muzyczny określany jako synth-pop rock techno, co odróżnia ich od typowych uczestników show. Ich występ wyróżnił się nowoczesnym brzmieniem i niebanalnym podejściem do muzyki, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem.

Występ zespołu Fetysz, z Kamilem Studnickim jako wokalistą, został przyjęty bardzo pozytywnie. Jurorzy podkreślali oryginalność grupy, świeżość brzmienia oraz wyrazisty charakter artystyczny. Autorski utwór „Sopot” zdobył uznanie zarówno za warstwę muzyczną, jak i za występ sceniczny. Komentarze jurorów były jednoznacznie pozytywne, a energia zespołu została uznana za jeden z najmocniejszych punktów odcinka.

Wiele polskich zespołów granych w radiu powinno się po prostu od was moim zdaniem trochę uczyć, uczyć grania, aranżacji. Tak, 100% tak, na zawsze tak! – wyznał Miuosh.

(…) Wszystko tu gra chłopaki, wszystko. Jesteście *** po prostu, jesteście super” – podsumował Dawid Kwiatkowski.

Oprócz dalszej działalności w zespole Fetysz, Kamil Studnicki weźmie udział w nadchodzącej edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”! Aktor pokazuje, że nie zamierza ograniczać się wyłącznie do jednej dziedziny sztuki i z pasją rozwija swoje muzyczne talenty.

Kim jest Kamil Studnicki?

Kamil Studnicki to aktor znany z seriali „Teściowie” oraz „Przyjaciółki”. Jest także wokalistą zespołu Fetysz, który reprezentuje styl muzyczny określany jako synth-pop rock techno.

W artykule podano, że na co dzień występuje na scenach pięciu warszawskich teatrów, w tym Narodowego, Dramatycznego oraz Studio.

Zobaczcie jego występ w "Must Be The Music"! Za kulisami wspierała go serialowa Franka z "M jak miłość".

