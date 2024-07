Sukienki wyszczuplające na wesele zalecane są paniom, które chcą zakryć niedoskonałości i podkreślić atuty. Na rynku występuje wiele różnych fasonów sukienek wyszczuplających, które powinno się dobrać do sylwetki, wzrostu i typu urody.

Sukienki wyszczuplające na wesele – wybierz fason dla siebie

Sukienki wyszczuplające należy dobierać rozważnie, ponieważ ubiór powinien zakryć niedoskonałości, a przy tym podkreślić kobiece walory, jak np. długie, zgrabne nogi czy ładny biust. Wyeksponować biust można przez dobranie kreacji z głębszym dekoltem, a nogi dzięki właściwej długości stroju. Zaleca się wybierać sukienki w ciemnych barwach, np. w granacie, czerwieni lub brązie, które wyszczuplą figurę.

Sukienki na wesele z paskami po bokach

Sukienki z paskami po bokach powinny wybierać panie z odstającym brzuchem. Najlepiej wybierać sukienki mające kontrastowy kolor pasków w stosunku do całego ubioru (biała sukienka z czarnymi paskami lub na odwrót). Dzięki takiemu połączeniu, paseczki po bokach sukienki sprawiają, że brzuch wydaje się mniejszy. Ponadto, sukienka z paskami jest elegancka, więc doskonale pasuje do okazji, jaką jest wesele.

Sukienka trapezowa na wesele

Sukienka trapezowa jest wąska u góry i delikatnie rozszerza się ku dołowi. Polecana jest kobietom, które mają szersze biodra. Dzięki temu, że kreacja jest krótka (zazwyczaj sięga przed kolano) można wyeksponować zgrabne nogi. Dlatego też należy do niej założyć czółenka lub buty na platformie. Kreacja ma przeważnie dekolt w kształcie łódki, co wiąże się z podkreśleniem biustu. Największą zaletą sukienki jest fakt, że prezentuje się idealnie, gustownie na każdym typie figury i sprawdza się doskonale przy tej uroczystości.

Sukienka z marszczeniami po bokach na wesele

Sukienka z marszczeniami po bokach jest prosta i elegancka. Sukienka przeważnie ma klasyczny krój, w kształcie litery A, dlatego polecana jest kobietom chcącym zakryć większe uda, czy biodra. Niekiedy ten rodzaj kreacji występuje z kopertowym dekoltem, dzięki czemu panie mogą wyeksponować biust. Fason wygląda znakomicie przy każdym typie sylwetki. Kreacja najczęściej szyta jest z lekkiego materiału, jakim jest bawełna lub len. Dzięki temu jest wygodna i kobiety ją noszące doskonale się w niej czują, dlatego często wybierana jest na wesele.

Sukienka baskinka na wesele

Sukienka baskinka to rodzaj stroju, który pasuje do większości typów sylwetki i zakrywa wszelkie niedoskonałości, jak np. odstający brzuszek. Dekolt przeważnie jest zakryty, dlatego zaleca się, by uwydatnić nogi zakładając do niej buty na wysokiej szpilce. Ten rodzaj stroju zazwyczaj wykonywany jest z bawełny. Dzięki temu kreacja jest przewiewna i wygodna, przez co nadaje się idealnie do tańczenia.

Sukienka bombka na wesele

Sukienka bombka to kreacja, która jest obcisła na górze, a rozkloszowana i lekko ściągnięta na dole. Doskonale maskuje masywne uda i szerokie biodra. Idealnie komponuje się z czółenkami lub butami na wysokiej platformie, a tym samym uwydatnia piękne nogi. W bombce wykonanej z miękkiego materiału, np. z satyny bawełnianej znakomicie się tańczy. Bardziej elegancką wersją na wesele jest kreacja uszyta jest ze sztywnej tkaniny jaką jest np. tafta. Jednak przy sukience z tafty taniec nie będzie tak dynamiczny i naturalny.

Odcinane pod biustem sukienki na wesele

Odcinane pod biustem sukienki na wesele polecane są kobietom, które chcą zakryć odstający brzuch. Ten fason sukienek zazwyczaj wykonany jest z przewiewnego materiału, np. z bawełny lub wełny. Dzięki temu, sukienki są wygodne i dobrze się w nich tańczy. Do tego typu kreacji także zaleca się dobierać szpilki, które optycznie wydłużą nogi, a dodatkowo dodadzą kreacji elegancji.

Prosta sukienka na wesele z długim rękawkiem

Prosta, klasyczna sukienka na wesele z dłuższym rękawkiem również wyszczupli sylwetkę. Tradycyjne fasony, bez żadnych dodatków wydłużają figurę, dzięki czemu sylwetka optycznie wydaje się szczuplejsza. Najlepiej wybierać te w ciemniejszych barwach i zakładać do nich buty na wysokim obcasie. Do podkreślenia zgrabnych nóg zaleca się kupować sukienki przed kolano. Strój często szyty jest z elastanu, sztucznej, nieprzewiewnej tkaniny, w której łatwo się poci. Przy wyborze tego typu sukienek, warto poszukać ubrania wyprodukowanego z lnu lub bawełny. Naturalne, przewiewne materiały dadzą większe poczucie komfortu i wygody na eleganckiej imprezie.